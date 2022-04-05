İki simitçi arasında kavga yaşandı! Yumruklar havada uçuştu - Son Dakika
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İki simitçi arasında kavga yaşandı! Yumruklar havada uçuştu

05.04.2022 09:30
İki simitçi arasında kavga yaşandı! Yumruklar havada uçuştu

Fatih'te bir simitçi diğer bir simitçiyi satış bölgesine girdiği için defalarca yumrukladı ve tepsisini dağıttı. Olay güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Fatih Tahtakale'deki handa geçen hafta, sabah saatlerinde simitçi, başka bir simitçinin kendi bölgesine gelerek simit sattığını gördü. Kendi tablasını bırakan simitçi, bölgesine giren diğer simitçiyi art arda kafasına vurarak darbetti. Simitleri yere dökülen simitçi ise kendini korumaya çalıştı.

ESNAFLAR KAVGAYI YATIŞTIRDI

Araya esnafın girmesiyle simitçiler ayrılarak olay yerinden uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

"BÖLGE KAVGASINA TUTUŞTULAR"

Esnaf Ali İmrakçı, "Biri aşağıdan diğeri de yukarıdan geliyordu. Herkes rızkını, ekmeğini yer dediler birbirlerine. O anda ağız dalaşı oldu, birbirlerine girdiler. Buraya sürekli gelen simitçiler, bölge kavgasına tutuştular. Esnaf sonra ayırdı." diye konuştu.

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Tahtakale, Esnaf, Simit, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İki simitçi arasında kavga yaşandı! Yumruklar havada uçuştu - Son Dakika


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