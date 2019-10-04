İki şirkete 680 bin lira "veri ihlali" cezası
3 saat önce
Kişisel Verileri Koruma Kurulu, veri ihlali gerekçesiyle bir turizm şirketi ile şans oyunları internet sitesine toplam 680 bin lira idari para ceza uygulanmasına hükmetti.
Kişisel Verileri Koruma Kurulu, veri ihlali gerekçesiyle bir turizm şirketi ile şans oyunları internet sitesine toplam 680 bin lira idari para ceza uygulanmasına hükmetti.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 09:46
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