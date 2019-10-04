Son Dakika Haberleri: İki şirkete 680 bin lira "veri ihlali" cezası
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İki şirkete 680 bin lira "veri ihlali" cezası

3 saat önce

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, veri ihlali gerekçesiyle bir turizm şirketi ile şans oyunları internet sitesine toplam 680 bin lira idari para ceza uygulanmasına hükmetti.

İki şirkete 680 bin lira

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, veri ihlali gerekçesiyle bir turizm şirketi ile şans oyunları internet sitesine toplam 680 bin lira idari para ceza uygulanmasına hükmetti.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 09:46 
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