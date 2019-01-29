İki Sulama Kanalı Arasına Sıkışan İnek Kurtarıldı
1 saat önce
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde iki sulama kanalı arasına sıkışan inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Şanlıurfa
'nın Akçakale
ilçesinde iki sulama kanalı arasına sıkışan inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Akçakale'ye bağlı Baykuş Mahallesi'nde yaşayan Bakır Olgul, ineğini bulamayınca çevrede aramaya başladı.
Mahallenin yakınlarından geçen iki sulama kanalının arasına sıkışan ineğini gören Olgul, hayvanı kendi çabalarıyla kurtaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine giden ekipler, yaptığı çalışmanın ardından ineği bulunduğu yerden çıkardı.
İnek sahibi Bakır Olgul, itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - ŞANLIURFA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:51 Kaynak: İHA
Tanıdığının Evinde Kalan Sapık, Ailenin 12 Yaşındaki Oğluna Cinsel İstismarda Bulundu
Genç Adam, Eskort Sitesinden Tanışıp Birlikte Olduğu Kadının Sevgilisinin Tuzağına Düştü
Akli Dengesi Yerinde Olmayan Şahıs, Ters Park Edilen Aracı Ateşe Verdi
Polis Ekipleri, 'Mavi Balina' Faciasını Son Anda Önledi