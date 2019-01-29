Son Dakika Haberleri: İki Sulama Kanalı Arasına Sıkışan İnek Kurtarıldı

İki Sulama Kanalı Arasına Sıkışan İnek Kurtarıldı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde iki sulama kanalı arasına sıkışan inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İki Sulama Kanalı Arasına Sıkışan İnek Kurtarıldı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde iki sulama kanalı arasına sıkışan inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Akçakale'ye bağlı Baykuş Mahallesi'nde yaşayan Bakır Olgul, ineğini bulamayınca çevrede aramaya başladı.

Mahallenin yakınlarından geçen iki sulama kanalının arasına sıkışan ineğini gören Olgul, hayvanı kendi çabalarıyla kurtaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine giden ekipler, yaptığı çalışmanın ardından ineği bulunduğu yerden çıkardı.

İnek sahibi Bakır Olgul, itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:51 Kaynak: İHA

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