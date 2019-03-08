Son Dakika Haberleri: İki Süpersonik Uçaktan Yayılan Şok Dalgaları Görüntülendi

İki Süpersonik Uçaktan Yayılan Şok Dalgaları Görüntülendi

48 dakika önce

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), ABD Hava Kuvvetlerine ait iki süpersonik uçaktan yayılan şok dalgalarını görüntülemeyi başardı.

İki Süpersonik Uçaktan Yayılan Şok Dalgaları Görüntülendi, System.String[]
ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), ABD Hava Kuvvetlerine ait iki süpersonik uçaktan yayılan şok dalgalarını görüntülemeyi başardı.

Space.com'un haberinde, NASA'nın schlieren fotoğraf teknolojisiyle görüntülediği şok dalgalarının, ABD Hava Kuvvetleri Deneme Pilotu Okulunun iki T-38 tipi süpersonik uçağından yayıldığı belirtildi.

Birbirlerinden yaklaşık 30 fit (9 metre) uzakta bulunan iki süpersonik uçağın 2 bin fit (610 metre) üzerinde seyreden bir diğer uçaktaki kameranın yakaladığı görüntüde, şok dalgalarının etkileşime girdiğinde eğilip bükülmesi dikkati çekiyor.

Fotoğraf, iki süpersonik uçaktan yayılan şok dalgalarının havada etkileşimini ortaya koyan ilk görüntü oldu.

NASA'nın Ames Araştırma Merkezinde görevli fizikçi J.T. Heineck, fotoğraf için "Bu kadar net, bu kadar güzel olacağını hiç hayal edemezdik." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:09 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, NASA, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Başkanı Trump'ın Apple Gafı Sosyal Medyayı Salladı Bahçeli'den ABD'ye S-400 Tepkisi: Sabırları Zorluyor

Altın Alacaklar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları FOX TV'ye Çıkan Binali Yıldırım'a Ekrem İmamoğlu Sorusu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 11:57:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İki Süpersonik Uçaktan Yayılan Şok Dalgaları Görüntülendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]