İki sürücü arasında çıkan kavga hastanede bitti - Son Dakika
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İki sürücü arasında çıkan kavga hastanede bitti

07.04.2022 08:43

Bursa'da trafikte tartışan sürücüler, kısa sürede kavga etmeye başladı. Sürücülerden biri diğerini kafa atarak yaralarken, yaralanan sürücü ise aldığı darbeyle yerden kalkamadı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, iki sürücü arasında trafikte yol verme tartışması çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken; sürücüler araçlarından inerek karşı karşıya geldi. Tartışma sesleri duyan çevredekiler ayırmaya geldi.

ALDIĞI KAFA DARBESİYLE YERE DÜŞTÜ

Bir süre arbede yaşayan iki sürücüden biri diğerine kafa attı. Burnuna aldığı darbeyle kanlar içerisinde kalan sürücü yere düştü. Çevredekilerinde araya girmesiyle kavga son bulurken, olay yerine çağırılan ambulans ile yaralı sürücü Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAVGA ANI KAMERADA

Kavga anları kameralara saniye saniye yansırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olayın görgü tanıklarından Bilal Oruktepe, "Sürücü cips verirken aracı yolun ortasına park etmiş. Diğer servis sürücüsü de servise geç kalmış sanırım. Dün akşam vuran abi anlattı, 2 metre öne alsa ben rahat şekilde geçeceğim. Yol vermemiş, biraz da birbirlerine heyecanlı konuşmuşlar. Sonrasında üzücü olay yaşanmış" dedi.

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Osmangazi, Bursa, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İki sürücü arasında çıkan kavga hastanede bitti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İki sürücü arasında çıkan kavga hastanede bitti - Son Dakika
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