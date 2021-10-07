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İki sürücünün inadı gişede kazaya sebep oldu! Aynı anda giriş yapmak isteyince sıkışıp kaldılar - Son Dakika

İki sürücünün inadı gişede kazaya sebep oldu! Aynı anda giriş yapmak isteyince sıkışıp kaldılar

07.10.2021 14:23

İzmit'te TEM yolu gişelerine aynı anda giriş yapmak isteyen 2 sürücünün otomobilleri çarpıştı. Araçların sıkıştığı gişe, kısa bir süre trafiğe kapatıldı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, TEM yolu İzmit Batı gişelerinde meydana geldi. Gişelere aynı anda giriş yapmak isteyen ve isimleri öğrenilemeyen sürücülerin 34 GHF 88 ve 34 NL 2095 plakalı otomobilleri çarpıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle 2 otomobilin sıkıştığı gişe, kısa süre araç trafiğine kapatıldı. Araçların kaldırılmasının ardından gişe, yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İşte kaza yerinden görüntüler;

AYNI ANDA GİŞEYE GİRMEYE ÇALIŞINCA ÇARPIŞTILAR
AYNI ANDA GİŞEYE GİRMEYE ÇALIŞINCA ÇARPIŞTILAR
AYNI ANDA GİŞEYE GİRMEYE ÇALIŞINCA ÇARPIŞTILAR
AYNI ANDA GİŞEYE GİRMEYE ÇALIŞINCA ÇARPIŞTILAR
İki sürücünün inadı gişede kazaya sebep oldu! Aynı anda giriş yapmak isteyince sıkışıp kaldılar
İki sürücünün inadı gişede kazaya sebep oldu! Aynı anda giriş yapmak isteyince sıkışıp kaldılar
İki sürücünün inadı gişede kazaya sebep oldu! Aynı anda giriş yapmak isteyince sıkışıp kaldılar
İki sürücünün inadı gişede kazaya sebep oldu! Aynı anda giriş yapmak isteyince sıkışıp kaldılar
İki sürücünün inadı gişede kazaya sebep oldu! Aynı anda giriş yapmak isteyince sıkışıp kaldılar
İki sürücünün inadı gişede kazaya sebep oldu! Aynı anda giriş yapmak isteyince sıkışıp kaldılar
İki sürücünün inadı gişede kazaya sebep oldu! Aynı anda giriş yapmak isteyince sıkışıp kaldılar

TEM Otoyolu, Kocaeli, Tragger, Gişe, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa İki sürücünün inadı gişede kazaya sebep oldu! Aynı anda giriş yapmak isteyince sıkışıp kaldılar - Son Dakika


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