Son Dakika Haberleri: İki takım oyuncuları Emine Bulut için siyah pankartla çıktılar
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İki takım oyuncuları Emine Bulut için siyah pankartla çıktılar

53 dakika önce

Medipol Başakşehir ve Fenerbahçeli oyuncular, Emine Bulut cinayeti sonrası maça siyah pankart taşıyarak çıktı.

İki takım oyuncuları Emine Bulut için siyah pankartla çıktılar, System.String[]

Medipol Başakşehir ve Fenerbahçeli oyuncular, Emine Bulut cinayeti sonrası maça siyah pankart taşıyarak çıktı.


Süper Lig'in ikinci haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. İki takımın oyuncuları ve hakemler, Kırıkkale'de 4 yıl önce boşandığı eski kocası tarafından 10 yaşındaki kızının önünde katledilen Emine Bulut için maça siyah pankart taşıyarak çıktı. Mücadele kadın cinayetlerini protesto etmek için 1 dakika geç başlarken, stat reklam panolarında da Emine Bulut ismi yazıldı. - İSTANBUL

Emine Bulut, Fenerbahçe, Başakşehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 10:03 Kaynak: İHA
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