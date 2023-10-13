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''Her şey yolunda'' diyen Volkan Demirel'in Fenerbahçe karşısında tek bir hedefi var - Son Dakika

''Her şey yolunda'' diyen Volkan Demirel'in Fenerbahçe karşısında tek bir hedefi var

Son Güncelleme: 13.10.2023 17:03

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel açıklamalarda bulundu. Maçtaki hedefini dile getiren Demirel, "Her şey yolunda gidiyor. Fenerbahçe maçından iyi bir sonuçla ayrılmak en büyük hedefimiz" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe maçı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"HENÜZ YENİLMEDİLER"

Sarı-lacivertli takımı değerlendiren Demirel, "Her iki takım için çok zor bir maç olacak. Fenerbahçe bu sene yaptığı transferlerle İsmail hocanın önderliğinde lige çok güzel bir başlangıç yaptılar, Hem Avrupa'da hem de ligde henüz yenilmediler. Bu da onların gücünü ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

"İYİ SONUÇLA AYRILMAK EN BÜYÜK HEDEFİMİZ"

Zorlu mücadeledeki hedeflerinden bahseden başarılı teknik adam, "Pazartesi günü İstanbul'a dönerek, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam edeceğiz. Şu ana kadar bizim için her şey yolunda gidiyor. Fenerbahçe maçından da iyi bir sonuçla ayrılmak en büyük hedefimiz" dedi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

Volkan Demirel, Fenerbahçe, Hatayspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol ''Her şey yolunda'' diyen Volkan Demirel'in Fenerbahçe karşısında tek bir hedefi var - Son Dakika


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SON DAKİKA: ''Her şey yolunda'' diyen Volkan Demirel'in Fenerbahçe karşısında tek bir hedefi var - Son Dakika
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