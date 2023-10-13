Süper Lig ekiplerinden Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe maçı ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Sarı-lacivertli takımı değerlendiren Demirel, "Her iki takım için çok zor bir maç olacak. Fenerbahçe bu sene yaptığı transferlerle İsmail hocanın önderliğinde lige çok güzel bir başlangıç yaptılar, Hem Avrupa'da hem de ligde henüz yenilmediler. Bu da onların gücünü ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.
Zorlu mücadeledeki hedeflerinden bahseden başarılı teknik adam, "Pazartesi günü İstanbul'a dönerek, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam edeceğiz. Şu ana kadar bizim için her şey yolunda gidiyor. Fenerbahçe maçından da iyi bir sonuçla ayrılmak en büyük hedefimiz" dedi.
Son Dakika › Futbol › ''Her şey yolunda'' diyen Volkan Demirel'in Fenerbahçe karşısında tek bir hedefi var - Son Dakika