İki takımdan ortak pankart - Son Dakika
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İki takımdan ortak pankart

19 dakika önce

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş ile Sivasspor arasında oynanan karşılaşmaya iki takım futbolcuları ortak pankartla çıkarak sosyal mesaj verdi.

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Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş ile Sivasspor arasında oynanan karşılaşmaya iki takım futbolcuları ortak pankartla çıkarak sosyal mesaj verdi.


Süper Lig'in ikinci yarısının açılış haftasında Beşiktaş, ligde lider durumda bulunan Sivasspor'u konuk ediyor. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleye iki takım futbolcuları ve hakemler ortak pankartla çıkarak sosyal mesaj verdi. Hakemler, Beşiktaş ve Sivassporlu futbolcular ile seremonide yer alan çocukların birlikte taşıdığı pankartta 'Futbola şiddetle değil, gönülden bağlan' ibaresi bulundu. - İSTANBUL

Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 07:10 Kaynak: İHA
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