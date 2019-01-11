İki Taksi Çarpıştı: 1 Yaralı

Bingöl'de iki ticari taksinin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Bingöl'de iki ticari taksinin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.



Kaza, Karlıova ilçesi Kızılçubuk köyü mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12 T 0908 ile 12 T 0576 plakalı ticari taksiler, kar ve buzlanma nedeniyle çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.



Ticari taksilerden birinin Yedisu'dan diğerinin ise Karlıova'dan yola çıktığı öğrenildi. - BİNGÖL

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Zonguldak Dere Yatağına Uçan Otomobilden Yaralı Çıktı, 6 Saat Sonra Sürünerek Yardım İstedi

Köprüde Makas Atarak İlerleyen Trafik Magandasının Ölümden Döndüğü Anlar Kameralara Yansıdı

Mardin'de Başıboş Dolaşan Köpekler, 7 Yaşındaki Çocuğa Saldırdı!

Evinde Unuttuğu Anahtarları Almak İçin Balkona Tırmanan İşçi, Korkuluk Demirine Saplandı