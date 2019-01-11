Son Dakika Haberleri: İki Taksi Çarpıştı: 1 Yaralı

İki Taksi Çarpıştı: 1 Yaralı

28 dakika önce

Bingöl'de iki ticari taksinin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

İki Taksi Çarpıştı: 1 Yaralı, System.String[]
Bingöl'de iki ticari taksinin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Karlıova ilçesi Kızılçubuk köyü mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12 T 0908 ile 12 T 0576 plakalı ticari taksiler, kar ve buzlanma nedeniyle çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Ticari taksilerden birinin Yedisu'dan diğerinin ise Karlıova'dan yola çıktığı öğrenildi. - BİNGÖL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:22 Kaynak: İHA

Karlıova, Bingöl, 3. Sayfa
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