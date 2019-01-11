İki Taksi Çarpıştı: 1 Yaralı
28 dakika önce
Bingöl'de iki ticari taksinin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Bingöl'de iki ticari taksinin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza, Karlıova ilçesi Kızılçubuk köyü mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12 T 0908 ile 12 T 0576 plakalı ticari taksiler, kar ve buzlanma nedeniyle çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.
Ticari taksilerden birinin Yedisu'dan diğerinin ise Karlıova'dan yola çıktığı öğrenildi. - BİNGÖL
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:22 Kaynak: İHA
Zonguldak Dere Yatağına Uçan Otomobilden Yaralı Çıktı, 6 Saat Sonra Sürünerek Yardım İstedi
Köprüde Makas Atarak İlerleyen Trafik Magandasının Ölümden Döndüğü Anlar Kameralara Yansıdı
Mardin'de Başıboş Dolaşan Köpekler, 7 Yaşındaki Çocuğa Saldırdı!
Evinde Unuttuğu Anahtarları Almak İçin Balkona Tırmanan İşçi, Korkuluk Demirine Saplandı