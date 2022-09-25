İKİ TAKSİ ŞOFÖRÜ, CADDEDE TARTIŞTIKLARI GENCİ SOPA VE YUMRUKLARLA DÖVDÜ - Son Dakika
Üye Girişi

İKİ TAKSİ ŞOFÖRÜ, CADDEDE TARTIŞTIKLARI GENCİ SOPA VE YUMRUKLARLA DÖVDÜ

25.09.2022 10:34

Adana'da iki taksi şoförü, caddede bilinmeyen nedenle tartıştıkları skuterli genci sopa ve yumruklarla dövdü.

Adana'da iki taksi şoförü, caddede bilinmeyen nedenle tartıştıkları skuterli genci sopa ve yumruklarla dövdü. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle sonlanırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 02.00 sıralarında Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Bülent Angın Bulvarı'nda skuter ile ilerleyen, ismi açıklanmayan bir genç, henüz bilinmeyen bir nedenle yoldaki taksici ile tartışmaya başladı. Çevredeki başka bir taksicinin de olaya karışmasıyla tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Skuterli genç, kavgaya dönüşen tartışmada taksiciler tarafından sopa ve yumruklarla darbedildi. Sesleri duyan vatandaşlar, evlerinin balkonundan taksicilere tepki gösterdi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı. Bir kişinin araya girmesiyle kavga sonlandı. Taksiciler ise bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ayakta tedavi edilen genç, daha sonra bölgeden ayrıldı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

YORUMLAR
500
Adana'da taksiciler elektrikli bisikleti süren genç adamı hunharca darp etti Adana'da taksiciler elektrikli bisikleti süren genç adamı hunharca darp etti AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da konuştu Açıklaması AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da konuştu Açıklaması ARKADAŞINI UZUN NAMLULU TÜFEKLE VURDU, 'BENİ DÖVDÜĞÜ İÇİN SIKTIM' DEDİ ARKADAŞINI UZUN NAMLULU TÜFEKLE VURDU, 'BENİ DÖVDÜĞÜ İÇİN SIKTIM' DEDİ
Kaynak: DHA

Sümer Mahallesi, kavga, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İKİ TAKSİ ŞOFÖRÜ, CADDEDE TARTIŞTIKLARI GENCİ SOPA VE YUMRUKLARLA DÖVDÜ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:18 Elon Musk İran rejimine karşı! Protestocuların organize olması için Starlink uydusu ülkede aktifleştirildi
10:03 Adana'da taksiciler elektrikli bisikleti süren genç adamı hunharca darp etti
10:00 "Putin'in bu askerlerle vay haline" Rusya'da seferberlik ilanı sonrası orduya katılmak isteyen bir genç ayakta bile duramadı
09:59 Oyuncu Kubilay Aka ile sosyal medya fenomeni Danla Bilic sarmaş dolaş
09:36 İstanbul'da iki aile arasında yaşanan kız isteme tartışmasında kan döküldü! Satırla yaralananlar var
09:34 SGK'dan sözleşmeli personel ilanı! İşte başvuru tarihi ve alım sayısı
09:12 Tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! Feci kazada sadece bir kişi sağ kurtuldu
08:41 Putin'e çalışan Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov kısmi seferberliğe karşı sokağa inen vatandaşlarını tehdit etti
08:17 Lastiği patlayan otomobil kontrolden çıkarak karşıdan gelen araçla kafa kafaya çarpıştı: 1 bebek öldü, çok sayıda yaralı var
09:11 Yerli otomobil için seri üretim vakti: Allah nasip ederse 29 Ekim'de hep beraber TOGG fabrikasını açıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2022 11:10:41. #1.12#
SON DAKİKA: İKİ TAKSİ ŞOFÖRÜ, CADDEDE TARTIŞTIKLARI GENCİ SOPA VE YUMRUKLARLA DÖVDÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement