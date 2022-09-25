İKİ TAKSİ ŞOFÖRÜ, CADDEDE TARTIŞTIKLARI GENCİ SOPA VE YUMRUKLARLA DÖVDÜ

Adana'da iki taksi şoförü, caddede bilinmeyen nedenle tartıştıkları skuterli genci sopa ve yumruklarla dövdü. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle sonlanırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 02.00 sıralarında Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Bülent Angın Bulvarı'nda skuter ile ilerleyen, ismi açıklanmayan bir genç, henüz bilinmeyen bir nedenle yoldaki taksici ile tartışmaya başladı. Çevredeki başka bir taksicinin de olaya karışmasıyla tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Skuterli genç, kavgaya dönüşen tartışmada taksiciler tarafından sopa ve yumruklarla darbedildi. Sesleri duyan vatandaşlar, evlerinin balkonundan taksicilere tepki gösterdi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı. Bir kişinin araya girmesiyle kavga sonlandı. Taksiciler ise bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ayakta tedavi edilen genç, daha sonra bölgeden ayrıldı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.