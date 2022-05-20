İki taksici, turistlerin 45 bin TL değerindeki paralarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alındı - Son Dakika
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İki taksici, turistlerin 45 bin TL değerindeki paralarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alındı

20.05.2022 23:20

İstanbul Şişli'de yaşanan olayda bir AVM'nin önünde bekleyerek el çabukluğu yöntemiyle iki turistin paralarını çaldıkları öne sürülen iki taksici, ekipler tarafından gözaltına alındı. Yabancı turistleri hedef alan taksicilerin toplam 2 bin 800 dolar ve 300 TL (yaklaşık 45 bin TL) çaldığı olay MOBESE kameralarına kaydedildi.

MOBESE kameraları tarafından kaydedilen görüntüler, 7 Mayıs'ta kayda geçti. Şişli'de bir AVM önünde Libya Uyruklu Mohammet Mıftah Abudhaır yanında bulunan arkadaşıyla birlikte taksiye bindi.

"BU PARAYI SADECE AVM'DE KULLANIRSIN"

Taksicinin, yola çıkmadan pazarlık yaptığı turistlerin verdikleri paraları, "Bunlar sahte, yırtılmış bunlar, burada geçmez, sadece AVM'de kullanabilirsiniz bu paraları" diyerek, el çabukluğu ve tırnakçılık yöntemiyle Abudhaır'ın bin 500 dolar ve 300 lirasını aldı. Taksici, ardından geri kalan paralarını iade edip turistleri taksiden indirdi.

BİN 300 DOLARI DA AYNI YÖNTEMLE ÇALDI

Yine aynı AVM önünde 16 Mayıs'ta meydana gelen başka bir olayda ise hedefte Özbekistan Uyruklu Doston Jalolov vardı. Jalolov'unda bin 300 doları aynı yöntemle çalındı. O anlar da cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

Şişli'de müşterilerinin paralarını çaldıkları iddia edilen iki taksici gözaltında

ŞİŞLİ POLİSİ SAATLERCE MOBESE KAMERALARINI İNCELEDİ

İhbar üzerine harekete geçen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yapılan çalışmalar ve izlenen MOBESE kamera görüntülerinin ardından olay gerçekleştirdikleri belirlenen Serkan Y. ve Emre B.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şişli'de müşterilerinin paralarını çaldıkları iddia edilen iki taksici gözaltında
Şişli'de müşterilerinin paralarını çaldıkları iddia edilen iki taksici gözaltında
Şişli'de müşterilerinin paralarını çaldıkları iddia edilen iki taksici gözaltında
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Kaynak: DHA

MOBESE, Mayıs, dolar, Şişli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İki taksici, turistlerin 45 bin TL değerindeki paralarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İki taksici, turistlerin 45 bin TL değerindeki paralarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alındı - Son Dakika
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