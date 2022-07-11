Birden fazla suç kaydı bulunan ve taksicileri yaraladığını itiraf eden B.M. yanında B.Y'nin de bulunduğunu söyledi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, taksi şoförü E.Y. şehir merkezinden aldığı 2 yolcu tarafından Çankaya'nın Yakupabdal Mahallesi'nde bacağından ve göğsünden silahla yaralandı.

Kaynak: AA

Jandarma, Tragger, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İki taksiciyi silahla yaralayıp gasbeden şüpheliler yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.