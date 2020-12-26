İki taraflı çalışan Sovyet casusu Blake, hayatını kaybetti

Sovyetler Birliği için ikili ajan olarak çalışan İngiliz casusu George Blake, 98 yaşında hayatını kaybetti.

Sovyetler Birliği için ikili ajan olarak çalışan İngiliz casusu George Blake, 98 yaşında Rusya'da hayatını kaybetti. George Blake, kariyerine 1944'te İngiltere'de, MI-6'de başladı. Ancak daha sonra Kore Savaşı sırasında tanık olduğu Kuzey Kore kasaba ve köylerini ABD'nin bombalamasının ardından Sovyetler Birliği için çalışmaya karar verdi. Blake, 1950'de Seul'de Kuzey Kore Halk Ordusu tarafından yakalandıktan sonra iki yıl önce İngiliz Elçiliği'ne gönderildikten sonra Pyongyang'da esaret altındayken Sovyet istihbaratı için çalışmaya gönüllü oldu. 1953'te Kore Ateşkes Anlaşması imzalandıktan sonra Blake, İngiltere'ye iki taraflı çalışan ajan olarak döndü.

NASIL YAKALANDI?

Blake'in kimliği, 1961'de Polonyalı bir sığınmacı tarafından ortaya çıktı. İngiliz mahkemesine çıkarılan Blake, 42 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak 1966'da Londra'daki Wormwood Scrubs Hapishanesi'nden kaçmayı başaran Blake, Fransa üzerinden Berlin'e gitti. Berlin'de bir otomobilin alt kısmında bulunan ahşap bir kutu içerisine saklanan Blake, Doğu'ya gitti ve Rusya'ya ulaştı. Blake, hayatının kalanını Rusya'da geçirdi.