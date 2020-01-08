İki tekerlekle 'ezber bozan' kadınlar: Bisikletli Kadın İnisiyatifi - Son Dakika
Son Dakika Dünya İki tekerlekle 'ezber bozan' kadınlar: Bisikletli Kadın İnisiyatifi - Son Dakika Dünya

İki tekerlekle 'ezber bozan' kadınlar: Bisikletli Kadın İnisiyatifi

6 saat önce

Bisikletli Kadın İnisiyatifi, Türkiye'de kadın ve bisikleti buluşturuyor. Kadınlara cesaret vererek gündelik hayatlarında bisiklete binmelerini teşvik eden sivil toplum örgütünün kurucularından Zeynep Arapoğlu, euronews'e 'bisikletli kadının' kim olduğunu anlattı

İki tekerlekle 'ezber bozan' kadınlar: Bisikletli Kadın İnisiyatifi, System.String[]

Bisikletli Kadın İnisiyatifi, Türkiye'de kadın ve bisikleti buluşturuyor. Beş yıl önce kurulan sivil toplum örgütü kadınlara cesaret vererek gündelik hayatlarında bisiklete binmelerini teşvik ediyor. Bu kapsamda 7 bölgede 7 şehirde çekilen "Benim Bisikletim Benim Şehrim" filmi de bisiklet kullanan kadınların hikayelerini beyaz perdeye taşıyor.


Filmin yapımcısı ve Bisikletli Kadın İnisiyatifi kurucularından Zeynep Arapoğlu, euronews'e Türkiye'de 'bisikletli kadın'ın kim olduğunu anlattı.

Euronews.com'da Görüntüle

Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 08:02 
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