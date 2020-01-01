Kütahya merkez ve Tavşanlı ilçesinde faaliyet gösteren iki termik santral, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek üretim faaliyetleri durduruldu.

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, özel bir şirket tarafından işletilen merkeze bağlı Seyitömer beldesinde ve Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesinde faaliyet gösteren termik santrallere denetleme için gitti.

Ekipler, denetimleri sonucunda, "Geçici faaliyet belgesi" bulunmadığı belirlenen işletmelerde mühürleme işlemi yaparak üretim faaliyetlerini durdurdu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çevre mevzuatına aykırı tesislerin kapatma dahil tüm cezai işlemleri yapacaklarını açıklamıştı.