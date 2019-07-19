Son Dakika Haberleri: İki terörist etkisiz hale getirildi
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İki terörist etkisiz hale getirildi

21 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı, Tunceli'de düzenlenen hava destekli operasyonda iki PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İki terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığı, Tunceli'de düzenlenen hava destekli operasyonda iki PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamada, "Tunceli bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda iki PKK'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi" ifadesine yer verildi. - ANKARA
Tunceli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 06:58 Kaynak: İHA
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