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İki terörist etkisiz hale getirildi! MİT'ten sınır ötesi operasyon - Son Dakika

İki terörist etkisiz hale getirildi! MİT'ten sınır ötesi operasyon

30.06.2021 13:22
İki terörist etkisiz hale getirildi! MİT'ten sınır ötesi operasyon, System.String[]

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonda terör örgütü PKK üyesi Mahiye Açık ile Suriye uyruklu Roha Raci etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Irak'ın kuzeyi Selüymaniye Şerbazar ilçesinde istihbarat çalışması yürütmeyi hedefleyen ve 2014 yılında PKK'ya katılan Mahiye Açık ile 2015 yılında PKK'ya katılan Suriye uyruklu Roha Raci MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

HÜCRELER OLUŞTURMUŞLAR

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT tarafından PKK/KCK kadrolarının Kandil'in güneyi ve Süleymaniye'ye sözde yönetici seviyede teröristleri göndermeye çalıştığı belirlendi. Örgüt tarafından Asos Dağı ve çevresinde, bölgede istihbarat toplamak ve yerel iş birlikçilerle irtibatı sıklaştırmak amacıyla hücreler oluşturulduğu tespit edildi. Örgütün sözde liderlerinin Kandil, Gara ve Metina gibi çatışma bölgelerinden kaçırılması amacıyla güvenli yollar ve barınma noktaları bulmak için yürüttüğü faaliyetler takibe alındı.

MİT'ten sınır ötesi operasyon! İki terörist etkisiz hale getirildi

Üst düzey örgüt yöneticilerinin operasyon bölgelerinden kaçırılarak yerel halkın barındığı alanlara aktarılmasını önlemek amacıyla MİT tarafından düzenlenen operasyonda, 2014'te örgüte katılan Ada İmralı kod adlı Mahiye Açık ve 2015'te örgüte katılan Suriye uyruklu Ekin Rojava kod adlı Roha Raci, Süleymaniye'nin Şerbazar ilçesinde etkisiz hale getirildi.

İki terörist etkisiz hale getirildi! MİT'ten sınır ötesi operasyon

kandil, Suriye, Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İki terörist etkisiz hale getirildi! MİT'ten sınır ötesi operasyon - Son Dakika


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