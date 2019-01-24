İki Ticari Araç Çarpıştı: 7 Yaralı
57 dakika önce
Tokat'ın Erbaa ilçesinde iki ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Tokat
'ın Erbaa
ilçesinde iki ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
D-100 kara yolu otogar kavşağında Niksar
istikametinden Taşova
istikametine giden Hikmet Kaya yönetimindeki 34 BJN 506 plakalı hafif ticari araç ile Erbaa şehir merkezinden Karayaka
beldesine giden Özkan Özgül (36) yönetimindeki 60 KU 60 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada, sürücü Özkan Özgül ile araçlarda bulunan Yiğit Özgül (11), Ayten Cemre Özgül (9), Yağız Özgül, Yılmaz Kaya
(46), Yıldız Kaya (47) ve Eylem Kaya (18) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:21 Kaynak: AA
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