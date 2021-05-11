İki tır birbirine girdi: 1 ağır yaralı - Son Dakika

TEM Otoyolu Çayırova mevkiisinde ilerleyen TIR'ın aniden durması, zincirleme kazaya neden oldu. İsmi henüz öğrenilemeyen TIR'ın aniden durmasının ardından rkadan gelen 34 EB 0757 plakalı tır ve Abdülkadir P. idaresindeki 41 VP 487 plakalı bir başka TIR, birbirine girdi.

AĞIR YARALANDI

Kazanın ardından zincirlemeye kazaya karışan TIR'ın sürücüsü Abdülkadir P., şoförkabinine sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri talihsiz adamı kabinden çıkarırken, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Abdülkadir P. hastaneye kaldırıldı. TIR şoförünün durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği bilgisi verildi. Polis ekiplerinin kazayla ilgili başlattıkları incelemenin devam ettiği öğrenildi.