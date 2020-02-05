İki tır çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İki tır çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

İki tır çarpıştı: 1 yaralı

6 saat önce

Aksaray'da iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Aksaray'da iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Ahmet Yanbak (29) kontrolündeki 31 VN 825 plakalı demir boru yüklü tır ile Mahmut Yaşa (34) idaresindeki 68 AS 402 plakalı tır Aksaray- Adana kara yolu OSB kavşağında çarpıştı.

Kazada araçta sıkışan sürücü Yaşa, AFAD ve Aksaray Belediyesi İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yaşa'nın, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süreliğine kapatılan kara yolu, etrafa saçılan demir boruların toplanmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

İki tır çarpıştı: 1 yaralı

Aksaray, Adana, OSB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:54 Kaynak: AA
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