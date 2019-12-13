İki tır çarpıştı, devrilen direk otomobilin üzerine düştü: 5 yaralı - Son Dakika
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İki tır çarpıştı, devrilen direk otomobilin üzerine düştü: 5 yaralı

1 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki tırı çarpıştığı kazada devrilen direk otomobilin üzerine düştü.

İki tır çarpıştı, devrilen direk otomobilin üzerine düştü: 5 yaralı, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki tırı çarpıştığı kazada devrilen direk otomobilin üzerine düştü. Kazada 5 kişi yaralandı.


Kaza, D-400 karayolu Mersin istikameti Tarsus çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 41 R 925 plakalı tır önünde aynı istikamette seyir eden Ali Sun idaresindeki 33 CSH 35 plakalı tırla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle refüje çıkan 33 CSH 35 plakalı tır elektrik direğini yıktı. Devrilen elektrik direği karşı yönde gelen İbrahim Ergin yönetimindeki 33 AS 562 plakalı otomobili üzerine düştü. Araçta bulunan Ahmet Ergin (42), Belinay Ergin (6), İbrahim Ergin (39), Alp Emir Doğan (9) ve Ali Sun (58) yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Tarsus'taki çeşitli hastanelere götürüldü. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır, 3 kişinin iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

Mersin, Tarsus, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:06 Kaynak: İHA
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