İki tır çarpıştı, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İki tır çarpıştı, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu - Son Dakika

İki tır çarpıştı, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

6 saat önce

Bursa-İstanbul karayolunda iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

İki tır çarpıştı, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu, System.String[]

Bursa- İstanbul karayolunda iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.


Kaza, Bursa-İstanbul yolu Ovaakça mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağışlı sebebiyle kaygan yolda, kontrolden çıkan bir tır, önünde seyreden başka bir tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tırlar yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, kazada hafif şekilde yaralanan sürücüler sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı.


Kaza sonucu Bursa-İstanbul yolu trafiğe kapandı. Kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, polis ekipleri trafiği kontrollü şekilde sağladı. Kazayla ilgili soruşturmanın devam edildiği öğrenildi. - BURSA

İstanbul, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 06:19 Kaynak: İHA
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