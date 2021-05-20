İki tır kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında maden taşımacılığı yapan iki tır kafa kafaya çarpışırken kazada iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Milas istikametine seyir halindeki M.O. (52) idaresindeki 48 KC 738 plakalı tır ile T.A (39) yönetimindeki 09 C 3767 plakalı tır kafa kafaya çarpıştı. Ağır maddi hasarın meydana geldiği kazada her iki tırın şoförü yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücülere müdahalede bulunarak, ambulansla hastaneye kaldırdı. Jandarma ekipleri ise olay yerinde inceleme başlatarak kazayla ilgili soruşturma başlattı. - MUĞLA