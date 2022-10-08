İki tır ve hafif ticari aracın karıştığı kazada 3 kişi öldü - Son Dakika
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İki tır ve hafif ticari aracın karıştığı kazada 3 kişi öldü

08.10.2022 13:38

Adana'nın Karaisalı ilçesinde, 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Adana'nın Karaisalı ilçesinde, 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Hasan Arık (50) idaresindeki 01 ECN 66 plakalı tır, Güvenç Mahallesi'nde, Bahtiyar Gökçen'in (31) kullandığı 01 AP 286 plakalı tır ile çarpıştı.

Tırlar, daha sonra Mustafa Aydın yönetimindeki 01 ZS 444 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Mustafa ve yanındaki Hatice Aydın olay yeri, tır sürücüsü Hasan Arık kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yaralanan tır sürücüsü Bahtiyar Gökçen ile hafif ticari araçtaki İbrahim Halil (14) ve Amine Fındık Yazgan (27) kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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2 TIR VE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI; 3 ÖLDÜ, 2 YARALI 2 TIR VE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI; 3 ÖLDÜ, 2 YARALI Adana haberleri | Adana'da trafik kazası: 3 ölü Adana haberleri | Adana'da trafik kazası: 3 ölü
Kaynak: AA

Mustafa Aydın, Karaisalı, Gökçen, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İki tır ve hafif ticari aracın karıştığı kazada 3 kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İki tır ve hafif ticari aracın karıştığı kazada 3 kişi öldü - Son Dakika
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