İki tırın çarpıştığı kazada Antalya-Konya karayolu trafiğe kapandı - Son Dakika

İki tırın çarpıştığı kazada Antalya-Konya karayolu trafiğe kapandı
07.12.2020 21:49
Antalya'nın Akseki ilçesinde yağış sebebiyle iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan olmazken, Antalya-Konya karayolu 2 saat trafiğe kapalı kaldı.
Antalya'nın Akseki ilçesinde yağış sebebiyle iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan olmazken, Antalya- Konya karayolu 2 saat trafiğe kapalı kaldı.
Kaza, Akseki- Manavgat karayolu Geriş kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat yönüne seyir eden 42 DJS 23 plakalı tır ile karşı yönden gelmekte olan 68 BJ 076 plakalı tır yağış sebebiyle kayganlaşan yolda çarpıştı. Kazadan iki tırın sürücüsü de yara almadan kurtulurken, Antalya-Konya karayolunun Akseki-Manavgat ilçeleri arasındaki bölümü yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kaldı. Karayolu tırların yoldan çekilmesinin ardından yeniden araç trafiğine açıldı. - ANTALYA
Son Dakika Şarkıcı Aynur Aydın'dan şaşırtan çıkış: Sosyal medyada mavi tikli ünlüler bana yürüyor Son Dakika: Trabzonspor, evinde Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı 'Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri' araştırmasının sonucu açıklandı! İlk sıranın sahibi yine değişmedi Son Dakika: Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası elemelerindeki rakipleri belli oldu "Hendek ateşi" hastalığı yüzyıl sonra Kanada'da ortaya çıktı Kılıçdaroğlu'ndan CHP grubunu ayağa kaldıran Cumhurbaşkanlığı adaylığı sözleri: Benim aday olup olmayacağımı size kim söyledi? Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'a kadınlardan "pes" dedirten yorum: Çok iyi birine benziyorsun Oyuncu Tamer Karadağlı'nın 25 yıl önce yazdığı Osmanlıca asker mektubuna ünlülerden beğeni yağdı