İki tırın çarpıştığı kazada sürücülerden biri kabinde sıkıştı - Son Dakika

Aksaray'da iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, bacağı kırılan ve kabinde sıkışan tır sürücülerinden biri itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.



Kaza, sabah saat 08.00 sıralarında Aksaray- Adana kara yolunun 10. kilometresi Organize Sanayi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana istikametinden Aksaray istikametine seyreden Ahmet Y. (29) idaresindeki 31 VN 825 plakalı demir kolan yüklü tır, iddiaya göre kırmızı ışıkta geçerek OSB'den çıkan Mahmut Y. (39) yönetimindeki 68 AAS 402 plakalı tıra çarptı. Kazada tır sürücülerinden Mahmut Y. çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen kabinde sıkıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen kurtarma ekipleri, kabinde sıkışan yaralıyı çıkarmak için çalışma başlattı. Bacaklarında kırıklar olduğu belirlenen tır sürücüsü Mahmut Y.'ye sağlık ekipleri de ilk müdahaleyi sıkıştığı yerde yaptı. Kısa süren kurtarma çalışması sonucu kurtarılan sürücü Mahmut Y. ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralı sürücünün durumunun ağır ve bacaklarının kırıldığı öğrenildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY