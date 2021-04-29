İki tırın karıştığı kazada araçta sıkışan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

Gaziantep'te meşrubat yüklü tır, aynı istikamette seyir halindeki bir başka tıra arkadan çarptı. Kazada, meşrubat yüklü tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Gaziantep - Nizip otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.E. (51) idaresindeki 16 EB 576 plakalı tır, aynı istikamette seyir halinde olan İ.İ. (46) idaresindeki 20 BK 188 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada, araçta sıkışan 16 EB 576 plakalı tırın şoförü A.E. sıkıştığı yerden çıkartılarak 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Ağır yaralanan A.E. kaldırıldığı özel hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yanda, jandarma trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken diğer tırın sürücüsü İ.İ.'nin ise gözaltına alındığı öğrenildi. - GAZİANTEP