İki ton incir çaldı, yakalandı - Son Dakika

İki ton incir çaldı, yakalandı

08.10.2020 10:25
İki ton incir çaldı, yakalandı, System.String[]

Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki ton incir çalan hırsız polis ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki ton incir çalan hırsız polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Zafer Mahallesi 61 sokakta meydana gelen incir hırsızlığı üzerine Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında 50'den fazla güvenlik kamerasını incelemeye alan ekipler incirleri çalan şüpheliyi ve kamyoneti tespit etti. Polis düzenlediği operasyon ile iki ton inciri çalan şüpheli Ş.N.'yi yakaladı. Yakalanan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - AYDIN

İki ton incir çaldı, yakalandı

Zafer Mahallesi, Nazilli, Polis, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İki ton incir çaldı, yakalandı - Son Dakika

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