İki tonluk pres makinesi devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
ISPARTA'da esnaf Öner Yazıcı, iş yerine taşınırken devrilen yaklaşık 2 ton ağırlığındaki pres makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti, 1 çalışanı da yaralandı.
ISPARTA'da esnaf Öner Yazıcı, iş yerine taşınırken devrilen yaklaşık 2 ton ağırlığındaki pres makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti, 1 çalışanı da yaralandı.
Olay, Yeni Sanayi Sitesi'ndeki bir demir atölyesinde meydana geldi. İş yerine yeni alınan 2 ton ağırlığında pres makinesi taşındığı sırada devrildi. Pres makinesinin altında kalan iş yeri sahibi Öner Yazıcı ve çalışanı İrfan Özyurt yaralandı. Durumu ağır olan Öner Yazıcı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla götürüldüğü Isparta Şehir Hastanesi'nde kurtarılamadı. Yaralanan İrfan Özyurt ise olay yerindeki müdahalesinin ardından hastanede tedaviye alındı. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, iş kazasının yaşandığı yere giderek bilgi aldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 17:15 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › İki tonluk pres makinesi devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 16:59 Bağcılar'da polisin şehit olduğu saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı 16:59 Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı 16:58 Koronavirüs aşısıyla ilgili müjdeli haberi Türk profesör verdi: Son aşamaya gelindi 16:38 Serdar Ortaç, en büyük pişmanlığını anlattı: Bir daha dünyaya gelsem, asla kumar oynamam 16:28 2 tonluk pres makinesinin altında kalan esnaf yaşamını yitirdi 16:23 Emekli aylığını almak için komşusunun cesedini mumyalayıp 3 yıl sakladı 15:56 Salih Müslüm'ün teslim olan yeğeninin ifadesi ortaya çıktı! Babası örgüte bir çocuk sözü verdiği için 14 yaşında dağa çıkmış 15:33 MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ayasofya'ya özel yüzük yaptırdı 15:16 TMSF, Zaman gazetesinin de içinde bulunduğu 27 medya şirketi için 54 milyon TL bedel belirledi 14:12 Son Dakika: Bağcılar'da ekip otosuna silahlı saldırı: Bir polisimiz şehit oldu 13:58 Genç kadının telefonunu çaldı, kaçamadan yakalandı 13:44 Ayasofya camiye dönüştürüldükten sonra ilk anket! Destek olanlar ve olmayanlar arasında uçurum var 13:31 Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı 12:18 Koronavirüste 2. dalgayı yaşayan İran'da Ruhani'den korkutan açıklama: 35 milyon kişinin daha enfekte olmasını bekliyoruz 12:12 Koronavirüs karantinası için yurtta kalan vatandaşın bıraktığı 400 euro aylar sonra ortaya çıktı