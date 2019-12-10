Son Dakika Haberleri: İki torbacının evinden 104 bin lira para çıktı
Son Dakika 3. Sayfa İki torbacının evinden 104 bin lira para çıktı - Son Dakika

İki torbacının evinden 104 bin lira para çıktı

6 saat önce

Adana'da düzenlenen torbacı operasyonunda 28 kişi gözaltına alındı.

İki torbacının evinden 104 bin lira para çıktı, System.String[]

Adana'da düzenlenen torbacı operasyonunda 28 kişi gözaltına alındı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri Kozan, Feke ve Saimbeyli ilçelerinde sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen şahıslara yönelik operasyon başlattı. Yapılan operasyonlarda 28 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların üst ve evlerinde yapılan aramalarda 3 kilo 200 gram esrar, 2 ruhsatsız av tüfeği,1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca yapılan aramalarda iki torbacının evinden toplam 104 bin lira para ele geçirildi.


Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 6'sı tutuklandı. 6 şüpheli adli kontrol şartıyla, 16 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:07 Kaynak: İHA
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