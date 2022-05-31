İki tramvay böyle çarpıştı - Son Dakika
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İki tramvay böyle çarpıştı

31.05.2022 15:57
İki tramvay böyle çarpıştı

Kocaeli'de köpeğe çarpan tramvay süreyi geciktirince, karşı şeritten gelen tramvay ile çarpıştı.

Kocaeli'de köpeğe çarpan tramvay süreyi geciktirince, karşı şeritten gelen tramvay ile çarpıştı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında İzmit ilçesine bağlı Seka Park mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir tramvay köpeğe çarpınca vatman olaya müdahale etmek için seyre bir süre ara verdi. Daha sonra yoluna devam eden tramvay, süre gecikmesi sebebiyle makas değiştirilen bölgede, karşı şeritten gelen diğer tramvay ile çarpıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralanan bazı yolcuları ayakta tedavi etti. Kaza sebebiyle tramvay seferleri durdu. Yolcular, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan otobüsler ile gidecekleri yere ulaştırıldı.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - KOCAELİ

İki tramvay böyle çarpıştı
İki tramvay böyle çarpıştı
İki tramvay böyle çarpıştı
İki tramvay böyle çarpıştı
İki tramvay böyle çarpıştı
İki tramvay böyle çarpıştı
İki tramvay böyle çarpıştı
İki tramvay böyle çarpıştı
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İzmit'te tramvaylar çarpıştı; kaza kamerada İzmit'te tramvaylar çarpıştı; kaza kamerada Kocaeli'de raydan çıkan tramvay karşıdan gelen tramvaya çarptı Kocaeli'de raydan çıkan tramvay karşıdan gelen tramvaya çarptı
Kaynak: İHA

Kocaeli, Tramvay, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İki tramvay böyle çarpıştı - Son Dakika


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