Üye Girişi
İKİ TÜRK BİLİM İNSANI BM İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI'NDA KONUŞTU: DENİZ ÇAYIRLARI KORUNMALI - Son Dakika

İKİ TÜRK BİLİM İNSANI BM İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI'NDA KONUŞTU: DENİZ ÇAYIRLARI KORUNMALI

10.11.2021 15:13
İKİ TÜRK BİLİM İNSANI BM İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI'NDA KONUŞTU: DENİZ ÇAYIRLARI KORUNMALI

İSKOÇYA'nın Glasgow kentinde yapılan 2021 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26) konuşan İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve TÜDAV Başkanı Prof. Bayram Öztürk ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nden Prof. Dr.

İSKOÇYA'nın Glasgow kentinde yapılan 2021 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26) konuşan İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve TÜDAV Başkanı Prof. Bayram Öztürk ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ergün Taşkın, Akdeniz'de endemik olan deniz çayırlarının korunmasının Türkiye'nin iklim değişikliği konusunda en etkin yol olduğunda birleşerek, katılımcıları bilgilendirdi.

İskoçya'da 31 Ekim -12 Kasım tarihleri arasında 197 ülke temsilcilerinin katılımı ile düzenlenen konferansta küresel ısınma ve sera gazı salınım oranlarını azaltma amacıyla ne yapılabileceği ele alındı. Prof. Dr. Bayram Öztürk ile Prof.Dr. Ergün Taşkın, konferansta son 50 yılda Akdeniz'de deniz suyu sıcaklığının yaklaşık 1.5 derece arttığını, tahminlere göre 2100 yılında deniz seviyesinin 1 metre artacağını ve bundan Akdeniz sahil nüfusunun 3'te 1 oranında etkileneceğini gösterdiğini anlattı. Prof. Dr. Bayram Öztürk, Akdeniz kıyılarındaki şehirlerin en az yarısının 2050 yılında iklim değişikliğinden ciddi olarak etkileneceğini, başta İstanbul olmak üzere deniz kıyısında bulunan bütün yerleşimlerin ayrıntılı uyum planlarını yapmalarının önerildiğini dile getirdi.

"TEK HÜCRELİ BİTKİSEL CANLILARIN YAŞAM DÖNGÜSÜNDEKİ DÜZENİN DEĞİŞMESİ BİZLERİ DE ETKİLEYECEK"

Prof.Dr. Öztürk, iklim değişikliğinin sadece karayı etkilemediğini solunan havanın yüzde 50'sinden fazlasını sağlayan denizlerde de iklimlerin çok çabuk değiştiğini vurgularken, "Denizlerdeki oksijen üreten fabrikalar olan tek hücreli bitkisel canlıların yaşam döngüsündeki düzenin değişmesi bizleri de etkileyecek. Çünkü nüfusun önemli bir kısmı kıyılarda yaşıyor, Türkiye'de 27 il kıyısal alanda bulunuyor. Kıyılar ekosistemin en nazik, en doğurgan ama bir o kadar da kırılgan alanlarıdır. Kıyılarda yaşayan insanlar denize, suya, balığa bağımlı, günlük yaşamları denizle iç içedir" dedi. Türk bilim insanları Türkiye'nin iklim değişikliğine karşı en büyük silahı veya savunma aracının Akdeniz'de endemik bir tür olan deniz çayırları veya bazı bölgelerde 'Deniz Eriştesi' olarak bilinen latince ismi 'Posidonia oceanica' olan çiçekli bitkiler olduğunu katılımcılara anlattı. 40 metre derinliğe kadar yaşayan bu çiçekli bitkilerin Türkiye'de de koruma altında olduğu ancak kıyısal balıkçılık, teknelerin rastgele çapa atmaları, turizm ve kirlenme gibi etkenler nedeniyle tehdit altında bulunduğuna dikkat çekildi. Bu bitkilerin yayılımında özellikle son 30 yılda görülen gerilemelerin özellikle Ege ve Akdeniz'de büyük kentleşmiş bölgelerin yanı sıra liman tesislerinin çevresinde kolayca görüldüğü vurgulandı. Akdeniz'de endemik olarak bulunan deniz çayırlarının Türkiye kıyılarındaki azalma ve çekilmesinin mutlaka durdurulması gerektiğini belirten Prof.Dr. Bayram Öztürk, "Çünkü bu çayırlar yabancı istilacı türlere ve iklim değişikliğine karşı bizleri koruyan ana habitatlar yani yaşam alanlarıdır" diye konuştu.

"ULUSUMUZUN BU PAHA BİÇİLMEZ DOĞAL SERMAYESİNİN KORUNMASI GEREKİYOR."Bunun yanı sıra ömrünü tamamlayan Posidonia yapraklarının akıntı ve dalgalarla kıyıda banketler oluşturarak kıyı çizgisini koruduğu,, erozyonu önlediği, ürettikleri oksijen nedeniyle 'Denizlerin Akciğerleri' olarak bilindiği açıklandı. Ekolojik ve biyolojik özellikleri ile karadaki ormanlara eşdeğer fonksiyonu olan Posidonia oceanica çayırlarının ekosisteme yıllık hektar başına 16 bin Euro ekonomik fayda sağladığı ifade edilen sunumda Türkiye'nin sahip olduğu 14 bin 486 hektarlık bir deniz çayırı alanını büyütmesi gerektiği kaydedildi. Prof. Dr. Ergün Taşkın, şunları söyledi: "Denizel biyolojik zenginliğiyle bilinen Akdeniz Havzası, yerel türlerin çoğunun tehdit altında olduğu bir sıcak nokta artık. Daha şimdiden taş mercanlar, yılan balıkları ve vermitid teraslar ani sıcaklık değişimlerinden, tuzlanmadan ve ani yağışlardan etkilenerek kırılgan hale gelmeye başladılar. Her ne kadar ülkemizin atmosferde toplam karbon salınımındaki oranı yüzde 0.6 gibi küçük bir oran olsa bile değişim yani uyum çalışmaları için tedbirler almalıyız. Tabi ki tüm biyolojik çeşitlilik unsurlarıyla birlikte ulusumuzun bu paha biçilmez doğal sermayesinin korunması gerekiyor."

İKİ TÜRK BİLİM İNSANI BM İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI'NDA KONUŞTU: DENİZ ÇAYIRLARI KORUNMALI
İKİ TÜRK BİLİM İNSANI BM İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI'NDA KONUŞTU: DENİZ ÇAYIRLARI KORUNMALI
İKİ TÜRK BİLİM İNSANI BM İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI'NDA KONUŞTU: DENİZ ÇAYIRLARI KORUNMALI
İKİ TÜRK BİLİM İNSANI BM İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI'NDA KONUŞTU: DENİZ ÇAYIRLARI KORUNMALI
İKİ TÜRK BİLİM İNSANI BM İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI'NDA KONUŞTU: DENİZ ÇAYIRLARI KORUNMALI
İKİ TÜRK BİLİM İNSANI BM İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI'NDA KONUŞTU: DENİZ ÇAYIRLARI KORUNMALI

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Birleşmiş Milletler, Bayram Öztürk, İskoçya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İKİ TÜRK BİLİM İNSANI BM İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI'NDA KONUŞTU: DENİZ ÇAYIRLARI KORUNMALI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hazır giyimci yüzde 70 zam için mayıs ayını işaret etti 15:10 Hazır giyimci yüzde 70 zam için mayıs ayını işaret etti Meteoroloji'nin uyarıları sonrası kar yağışı etkili oldu! 14:51 Meteoroloji'nin uyarıları sonrası kar yağışı etkili oldu! Tesadüfün böylesi görülmedi! Deprem saat tam 9'u 5 geçe meydana geldi, koordinatı ise ''1938'' 14:31 Tesadüfün böylesi görülmedi! Deprem saat tam 9'u 5 geçe meydana geldi, koordinatı ise ''1938''
10 yaşındaki ilköğretim öğrencisi hakarete uğradığı için kendini astı 14:12 10 yaşındaki ilköğretim öğrencisi hakarete uğradığı için kendini astı Lokomotiv maçı tekrar edilmeyecek 13:57 Lokomotiv maçı tekrar edilmeyecek Melisa Şenolsun, tamirci tezgahının üzerinde poz verdi 13:45 Melisa Şenolsun, tamirci tezgahının üzerinde poz verdi
Kadınların saç başa kavgası kameralara yansıdı 12:52 Kadınların saç başa kavgası kameralara yansıdı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır 11:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır

Son Dakika Haberleri
15:10 Hazır giyimci yüzde 70 zam için mayıs ayını işaret etti
14:41 DSÖ "Şırınga krizi kapıda" sözleriyle dünyayı uyardı! Şimdiden üretime geçen zengin olacak
14:30 Tesadüfün böylesi görülmedi! Deprem saat tam 9'u 5 geçe meydana geldi, koordinatı ise ''1938''
14:20 UEFA Galatasaray'a 2 maç seyirci cezası verdi
14:12 10 yaşındaki ilköğretim öğrencisi hakarete uğradığı için kendini astı
14:06 Son Dakika! PKK'nın kırmızı kategoride aranan sözde merkez komite üyesi Nazlı Taşpınar, etkisiz hale getirildi
13:58 ABD enflasyon verileri öncesinde dolar 9,83 seviyesini gördü
13:56 Lokomotiv maçı tekrar edilmeyecek
13:53 Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı!
13:49 Bakan Koca'dan başhekimlere nöbet mektubu!
Oğuzhan Özyakup'a sürpriz telefon: 'Alo ben Emre abin' Oğuzhan Özyakup'a sürpriz telefon: 'Alo ben Emre abin'         
15:16
Yine aynı ilimizde! 10 Kasım'da dağın eteğine Atatürk silüeti yansıdı Yine aynı ilimizde! 10 Kasım'da dağın eteğine Atatürk silüeti yansıdı         
15:01
DSÖ DSÖ "Şırınga krizi kapıda" sözleriyle dünyayı uyardı! Şimdiden üretime geçen zengin olacak         
14:41
UEFA Galatasaray'a 2 maç seyirci cezası verdi UEFA Galatasaray'a 2 maç seyirci cezası verdi         
14:21
Son Dakika! PKK'nın kırmızı kategoride aranan sözde merkez komite üyesi Nazlı Taşpınar, etkisiz hale getirildi Son Dakika! PKK'nın kırmızı kategoride aranan sözde merkez komite üyesi Nazlı Taşpınar, etkisiz hale getirildi         
14:07
Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı! Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı!         
13:54
HDP'lilerin açtığı pankarta AK Partili vekilden sert tepki: İçinizdeki tecavüzcüden kurtulun HDP'lilerin açtığı pankarta AK Partili vekilden sert tepki: İçinizdeki tecavüzcüden kurtulun         
13:32
Eğitimi için geldiği İstanbul'da samuray kılıcıyla öldürüldü Eğitimi için geldiği İstanbul'da samuray kılıcıyla öldürüldü         
12:39
Ahmet Hamdi Çamlı: Bir köşesinde de mescit olsaydı Ahmet Hamdi Çamlı: Bir köşesinde de mescit olsaydı         
11:48
Son Dakika! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş yaşamını yitirdi Son Dakika! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş yaşamını yitirdi         
11:43
Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu         
11:22
2022 asgari ücretle ilgili Hükümet, gelir vergisi alınmaması için çalışma başlattı 2022 asgari ücretle ilgili Hükümet, gelir vergisi alınmaması için çalışma başlattı         
10:32
Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak         
08:23
Hollandalı gazeteciden canlı yayında Miçotakis'i çıldırtan soru! Sesini yükseltip Türkiye'yi suçladı Hollandalı gazeteciden canlı yayında Miçotakis'i çıldırtan soru! Sesini yükseltip Türkiye'yi suçladı         
07:27
İcardi çifti, Messi ve Ronaldo, müstehcen içerikli sitelerde bir numaraya yerleşti İcardi çifti, Messi ve Ronaldo, müstehcen içerikli sitelerde bir numaraya yerleşti         
20:00
Mesut Özil bombayı patlatabilir! Resmi teklif için İstanbul'a geldiler Mesut Özil bombayı patlatabilir! Resmi teklif için İstanbul'a geldiler         
18:25
Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi         
13:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2021 15:22:19. #1.12#
SON DAKİKA: İKİ TÜRK BİLİM İNSANI BM İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI'NDA KONUŞTU: DENİZ ÇAYIRLARI KORUNMALI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement