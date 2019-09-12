Son Dakika Haberleri: İki Türk devinin satışına onay verildi
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İki Türk devinin satışına onay verildi

1 saat önce

Son dönemde Türk şirketlerine yabancı ilgisi devam ediyor.

İki Türk devinin satışına onay verildi, System.String[]

Son dönemde Türk şirketlerine yabancı ilgisi devam ediyor. Son birkaç ay içinde vitrine çıkan Türk şirketlerinden biri Avrupalıların, diğeri ise Afrikalıların oldu.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:05 
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