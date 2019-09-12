İki Türk devinin satışına onay verildi
1 saat önce
Son dönemde Türk şirketlerine yabancı ilgisi devam ediyor.
Son dönemde Türk şirketlerine yabancı ilgisi devam ediyor. Son birkaç ay içinde vitrine çıkan Türk şirketlerinden biri Avrupalıların, diğeri ise Afrikalıların oldu.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:05
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