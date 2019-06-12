İki Türk kıza çirkin saldırı: Göğüslerine dokunup yumrukla burnunu kırdılar, kafasına şişe...
4 saat önce
MÜNİH'TE pazar günü günü sabah saatlerinde evlerine giden kız kardeşler Fulya (28) ve İlayda Parlak (20), kaldırımda yürürken önce cinsel tacize daha sonrada saldırıya uğradı.
MÜNİH'TE pazar günü günü sabah saatlerinde evlerine giden kız kardeşler Fulya (28) ve İlayda Parlak (20), kaldırımda yürürken önce cinsel tacize daha sonrada saldırıya uğradı.
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:43
Olayı anlatan Fulya Parlak, kardeşinin karşıdan gelen 2 kişi tarafından göğüs kısmına dokunduklarını söylemesi üzerine tepki verdiğini ve yumruklandığını söyledi. Kafasına bira şişesi ile de vuruldu.
HASTANEYE KALDIRILDI
Saldırı sırasında tesadüfen oradan geçen polis ekibi olaya müdahale etti. Ancak, ayak bileklerinden yaralanan, burnu kırılan ve beyin zarında yırtılma tesbit edilen Fulya Parlak, hastanede tedavi altına alındı. Polisin verdiği bilgilere göre Polonyalı iki kardeş olan saldırganlar, polis merkezine götürüldü.
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