Son Dakika Haberleri: İki Türk takımı 2,5 milyon dolarlık turnuvada finalde!
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İki Türk takımı 2,5 milyon dolarlık turnuvada finalde!

1 saat önce

Altı günlük yoğun rekabetin sonunda yarı finaller tamamlandı ve Türkiye'den Rest ve Epic Gang takımları finale çıkmaya hak kazandı.

İki Türk takımı 2,5 milyon dolarlık turnuvada finalde!, System.String[]

PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS'un Tencent iş birliği ile hazırladığı mobil oyunu PUBG MOBILE'ın devasa e-spor etkinliği PUBG MOBILE CLUB OPEN'ın bölgesel yarı finalleri tamamlandı.

Profesyonel ve yarı profesyonel takımların katıldığı turnuva, dünyanın en popüler mobil oyunu ile altı gün süren yarı finalleri sonuçlandırdı. Turnuvaya Avrupa bölgesinde katılan ve Türkiye'yi temsil eden üç takımdan ikisi finale çıkmaya hak kazandı. Sıralamada 8. olan Rest ve 10. olan Epic Gang, toplam 2,5 milyon dolar ödül havuzu ile PUBG MOBILE'ın en büyük turnuvasında finalde yarışacak.

PMCO 2019 İlkbahar Devresi Avrupa yarı finallerinde ilk iki sırayı Rusya'dan katılan Deformia Meditari 99 ve Avangar alırken, üçüncülüğü Romanya'da katılan Rosq takımı elde etti.

2018 yılında PUBG MOBILE STAR CHALLENGE (PMSC) adıyla düzenlenen küresel turnuva serisinin finali Dubai'de 5 binden fazla izleyici önünde yapılmış ve seri 60 milyondan fazla internet izlenmesine ulaşmıştı. Endonezya merkezli RRQ Athena takımı turnuvanın Global Şampiyonu olarak 200 bin dolar ödül almıştı.

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:34 Kaynak: Bültenler
Avrupa, Türkiye, Güncel
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