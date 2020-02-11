Slovenya Dışişleri Bakanı Miro Cerar, "İki ülke arasına ticaret hacmi gittikçe artıyor. Türkiye, Slovenya'nın en önemli partnerleri arasında yer alıyor. Makro ekonomik ve jeopolitik açılardan her ne kadar zorluklar yaşanıyor olsa da pozitif trend devam edecektir." dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye-Slovenya İş Forumu, İstanbul bir otelde gerçekleştirildi. Etkinliğe Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Slovenya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Miro Cerar, DEİK Başkanı Nail Olpak, GZS/Slovenya-Türkiye İş Konseyi Başkanı Zeljko Puljic, DEİK/Türkiye-Slovenya İş Konseyi Başkanı Fatih Canpolat ve davetliler katıldı.

Açılışta konuşan Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Türkiye ile Avusturya'yı ve Slovenya ile Avusturya'yı birbirine bağlayan 8 kilometrelik Karavanke'nin 2'nci tüpü, bir Türk firmasının kazandığı ihale ile sonuçlandı. Başka şirketlerimizde diğer proje olan Koper-Divaca demiryolu ile ilgileniyorlar. Bu da ihale aşamasında. Ümit ediyorum ki Türk şirketlerinin söz konusu projeleri gerçekleştirmeleri her iki ülke arasındaki müteahhitlik ve müşavirlik sektörlerindeki işbirliği açısından ve bu imkanların geliştirilmesi açısından çok büyük katkılar sağlayacaktır. Türk firmalarının bu sektörlerdeki sahip oldukları tecrübeler ve birikim, gerek Slovenya'nın altyapısı açısından seferber edilmesi gerekse bu firmalarımızın ortaya koyacakları kaliteli çalışmalar bizleri mutlu edecektir." dedi.

"KARAYOLU ULAŞTIRMASI VE BURADAKİ YETERSİZ KOTALAR İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARETİ OLUMSUZ ANLAMDA ETKİLEMEKTEDİR"

Slovenya ile olan ticarette denizyolu dikkat çeken Bakan Kasapoğlu, "Slovenya ihracatımızın yüzde 80'i, ithalatımızın da yüzde 25'i denizyolu gerçekleşiyor. Bu bağlamda Slovenya'nın tek kargo limanı olan Koper Liman idaresiyle ülkemizin belli başlı liman idareleri arasındaki işbirliği potansiyel olarak değerlendiriyorum. Denizyolu taşımacılığının her iki ülke arasındaki lojistik ağırlığını arttırmanın da gerek önemli olduğunu gerekse stratejik bir açılım olacağını da ifade etmek istiyorum. Karayolu ulaştırması ve buradaki yetersiz kotalar iki ülke arasındaki ticareti olumsuz anlamda etkilemektedir. İlk aşamadaki transit geçiş kotlarının makul ve seviyeye çıkartılması ve zaman çerçevesinde daha fazla liberalizasyon sağlanması, ticaretimize önemli ivme kazandıracaktır diye düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

"İKİ ÜLKE ARASINA TİCARET HACMİ GİTTİKÇE ARTIYOR"

Açılışta konuşan konuk Slovenya Dışişleri Bakanı Miro Cerar, "Slovenya Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki stratejik işbirliği, Mart 2011'den beri gittikçe yoğunlaşmaktadır. İki ülke arasındaki dostane ilişkiler ikili işbirliğinin daha yukarı taşınmasına yardımcı olmuştur. Böylece anlamlı, kapsamlı ve çeşitli ekonomik konular ele alınmaktadır. İki ülke arasına ticaret hacmi gittikçe artıyor. Türkiye, Slovenya'nın en önemli partnerleri arasında yer alıyor. Makro ekonomik ve jeopolitik açılardan her ne kadar zorluklar yaşanıyor olsa da pozitif trend devam edecektir. Ortak amacımız, mevcut fırsatlardan faydalanmak ve Slovenya ile Türkiye arasındaki şirketlerin farklı ilgi alanlarındaki çalışmaları daha da ileriye taşımak olacaktır. Enerji, lojistik, inşaat ve çevre mühendisliği, bilgi teknolojileri, iletişim teknolojileri, turizm, spor, bilimsel ve teknolojik işbirliği ve diğer alanlar da geliyor. Bu iş formu sayesinde eminim ki yeni iş fırsatları değerlendirilecek, Slovenya ve Türkiye firmaları arasındaki yakın ilişki ve iletişim daha da güçlenecektir. Sadece Türkiye ve Slovenya ile sınırlı değil. 3'üncü pazarlarda da fırsatlar da elde edilebilir." açıklamasında bulundu.

"İKİ ÜLKENİN ALTYAPISINI DÜŞÜNDÜĞÜMÜZDE; OTOMOTİV YAN SANAYİNİN BİRLİKTE İŞ YAPABİLECEĞİMİZ BİR BAŞKA ÖNEMLİ ALAN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

İki ülke arasında ekonomik ilişkilere değinen Nail Olpak, "Yatırımları konuştuk. Slovenya'nın altyapı ile ilgili niyetlerini biliyoruz. Bu noktada sadece müteahhitlik sektörünün tecrübesinden değil, Türkiye'nin BOT (Yap işlet devret) PPP (kamu-özel sektör ortaklığı) alanında bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğu 100 milyar dolar üzerindeki projenin know-how'nın da Slovenya ya da birlikte yapacağımız alanlarda önemli olduğunu düşünüyorum. Her iki ülkenin bu anlamada altyapısını düşündüğümüzde; otomotiv yan sanayinin birlikte iş yapabileceğimiz bir başka önemli alan olduğunu düşünüyorum. Sağlık turizmi işaret etmek istediğim bir başka alan. Türkiye bu alanda Avrupa'daki ve farklı alandaki coğrafyalara güzel fırsatlar sunuyor. Üçüncü ülkelerde işbirliği dile getirildi. Özellikle son 1 yılı aşkın süreden beri Almanya, Fransa, Japonya ve Macaristan tarafından üçüncü ülkeler işbirliği konusunda Afrika yoğun olmak üzere Türkiye ile işbirliği yapma konusunda ciddi çalışmalar var. Tercih konusunda neden diye sorduğumuzda; kalitemiz, hızımız ve rekabetçiliğimiz olmazsa olmazımız. O pazarlardaki ülkemizin algısı önemli. Bunu da Sloven dostlarımıza hatırlatmak istiyorum. Slovenya tarafından bize iletilen iki konuyu dikkatinize sunuyorum: Türkiye'nin ticaretinin yüzde 50'si AB'ye gerçekleştiriliyor. Bu noktada geçiş kotaları bizim açımızdan önemli sorunlarımızdan bir tanesi. Ekonomik ilişkilerimiz daha fazla arttırmak dediğimizde karşılıklı olarak oturma ve çalışma izin süreçleri, iş dünyasından bize ve bizlerden de sizlere en çok iletilen dileklerin içerisinde olacak." ifadelerini kullandı.

(İHA)