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"İki ülke arasında": Deplasmandayken de evlerindeler - Son Dakika

"İki ülke arasında": Deplasmandayken de evlerindeler

26.11.2021 01:39
"İki ülke arasında": Deplasmandayken de evlerindeler

Türkiye'nin Almanya ile yapacağı futbol maçı iki isim için farklı bir anlam taşıyor: Miray Cin ve Büşra Kuru. Almanya'da doğup yetişen Cin ve Kuru kadın futbolunda yeni bir atılım içinde olan Türkiye ile sürpriz peşinde.

Türkiye'nin Almanya ile yapacağı futbol maçı iki isim için farklı bir anlam taşıyor: Miray Cin ve Büşra Kuru. Almanya'da doğup yetişen Cin ve Kuru kadın futbolunda yeni bir atılım içinde olan Türkiye ile sürpriz peşinde.Miray Cin'in kalbinin yarısı Almanya'ya, yarısıysa Türkiye'ye ait. Ancak futbolda sadece birini seçebiliyorsunuz.

Bottrop doğumlu futbolcu, U15'ten U17'ye kadar Alman milli takımında oynadı. Fakat geçirdiği bir sakatlık, uluslararası kariyerinde de ciddi bir yön değişikliğine neden oldu.

"Sakatlandım ve ondan sonra da Almanya milli takımına seçilmedim" diyen Cin, Türk Futbol Federasyonu'nun bu sakatlıktan önceki tekliflerini geri çevirdiğini ancak bu olayla birlikte durumun değiştiğini belirterek "Daha önce reddediyordum. Ama sakatlıktan sonra gidip bir bakayım diye düşündüm" ifadesini kullandı.

Şu an Almanya'nın MSV Duisburg kulübünün futbolcusu olan 20 yaşındaki Cin, Cuma günü Türk milli takımı formasıyla Dünya Kupası grup elemelerinde Almanya'ya karşı mücadele verecek. Cin, Almanya'nın Braunschweig kentindeki bu maçta bazı eski takım arkadaşlarına karşı da oynayacak. DW'ye konuşan Cin, "Linda Dallmann ve Lea Schüller'le birlikte antrenman yapıyordum. Zira SGS Essen'da oynarken 15 yaşında olmama ve aslında U17'de forma giymeme rağmen A takımla antrenman yapmama izin veriliyordu" dedi.

Altyapı eğitimini, yetiştirdiği genç yeteneklerle tanınan Essen kulübünde alan Cin, daha sonra Wolfsburg'un yolunu tuttu. Ancak aklında hep evine dönmek vardı. Bu nedenle bir "Ruhr Vadisi çocuğu" olarak MSV Duisburg'un teklifini reddedemedi.

Şu an Türkiye için oynuyor olsa da Almanya'nın kendisine kattıklarını minnetle anıyor: "Alman Futbol Federasyonu'na çok minnettarım. Ben orada eğitildim."

"Karışık hisler"

Cin'in Türk milli takımından ekip arkadaşı Büşra Kuru da futbolunu Almanya'da geliştiren bir isim. Almanya'nın güneybatısındaki Weinheim kasabasında dünyaya gelen Kuru, futbol oynamaya dört yaşında başladı. Bir dönem Hoffenheim akademisinde de oynayan Kuru, kariyerinin büyük bölümünü alt liglerde geçirdi. Şu anda da üçüncü lig ekibi FC Niederkirchen'da forma giyiyor.

Hiç Alman milli takımına çağrılmayan Kuru için Türkiye mantıklı bir tercihti.

DW'ye konuşan Kuru, "17 yaşımdan beri Türkiye için oynuyorum... Doğru karar hep buydu benim için. Ulusal denemelere katılmam istenmiş olmasına rağmen hiç Almanya'dan milli takım çağrısı almadım" dedi.

Bu nedenle Cuma günkü karşılaşma Almanya doğumlu futbolcu için sıradan bir maç olmayacak. Yirmi yaşındaki oyuncu, bu maçın kendisini duygulandıracağını biliyor:

"İki ülke arasındasın. Karışık hisler. Ama her halükarda heyecanlıyım. Unutulmaz bir an olacak."

Kadın futbolunun Türkiye'deki gelişimi

Türkiye ve Almanya en son 2017 Avrupa Şampiyonası elemelerinde karşılaştı. Almanya; evindeki maçı 7-0, İstanbul'daki karşılaşmayıysa 6-0 kazanmıştı.

Kuru, bu maçlardan ilkini seyirci olarak izlemişti. Türkiye'de kadın futbolu o günlerden bu yana yavaş ama istikrarlı şekilde gelişim gösterdi. Bu süreçte ülke genelindeki kadın futbol takımlarının sayısı arttı.

"Türkiye'nin son 10 yılda ilerleme kaydettiğini düşünüyorum. Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor dahil birçok kulüp kadın takımları kurdu. Bu da gelişimi hızlandıracaktır" diyen Büşra Kuru'ya göre, kadın maçlarının televizyonda da gösterilmeye başlanması, kadın futbolunun Türkiye'de de yavaş yavaş ilerlediğinin bir işareti.

Türkiye'de son yıllarda dört büyük kulüpten sadece Beşiktaş'ın kadın takımı liglerde mücadele ediyordu. Ancak bu yıl Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor da daha önce kapattıkları kadın futbolu şubelerini yeniden açtı. Böylece bu sezon kurulan Kadınlar Süper Ligi'nde dört büyük kulüp de yer almış oldu.

Milli futbolcu Cin de Türk futbolunun kalitesinin düşük olmadığını belirtiyor. Antrenmanların fiziksel açıdan "çok zorlayıcı" olduğunu ifade eden Cin, "Hem çok koşmak hem de teknik açıdan çok yetenekli olmak zorunda olduğumuzu fark ettim. Ama Almanya'da taktik açıdan çok daha ileri seviyedeler" diyor.

Kuru da, "Teknik açıdan çok çok güçlü bir takımız. Barcelona gibi değiliz ama bu doğrultudayız... Türkiye hırslı ve agresif" ifadesini kullanıyor.

Türkiye'nin Dünya Kupası'na gitme şansı

Ancak tüm bu gelişime rağmen Türkiye halen FIFA sıralamasında 69'uncu basamakta ve henüz hiçbir büyük turnuvaya katılamadı.

2023 Dünya Kupası elemelerinde de en zor grupta yer alan Türkiye, üç maçta topladığı dört puanla lider Almanya ve ikinci Portekiz'in ardından üçüncü sırada.

Türkiye'nin geçen Eylül ayında Portekiz karşısında aldığı 1-1'lik beraberlik ne kadar zorlu bir rakip olduğunu gösterirken bu performans kadın futboluna olan tutkunun fitilini de ateşledi. Türkiye'nin Portekiz'e gruptaki ilk puan kayıplarını tattırdığı Alanya'daki maçın ardından yaşadıklarını anlatan Cin, "Otele doğru giderken tüm taraftarlar bizi bekliyordu... Takımımız otelde meşalelerle karşılandı" dedi.

Gruptaki dört maçını da kazanmış olan Almanya karşısında alınacak olası bir zaferinse çok daha büyük bir coşku yaratması muhtemel. Almanya doğumlu oyuncular Cin ve Kuru ise Braunschweig'deki mücadelede kendi evlerinde gibi oynamanın avantajını yaşayacak.

Cin bu avantajı, "Evimizdeki bir maç gibi hissedeceğim. Bunda ailemin büyük bölümünün burada yaşıyor olması ve maçı izleyecek olmalarının etkisi var" sözleriyle ifade etti.

Almanya karşısında alınacak iyi bir sonuç, Türkiye'nin dünyanın üst düzey takımlarıyla rekabet etme yönündeki uzun vadeli hedefi açısından atılmış önemli bir adım anlamına da gelecek.

Türkiye'de kadın futbolunun geleceğine dair iyimser olan milli futbolcu Kuru, bu konuyla ilgili olarak şu öngörüde bulunuyor:

"Türkiye, Almanya'dan veya İspanya'dan ya da diğerlerinden daha hızlı gelişmek zorunda. Ama bu ilerleme devam ederse, hızla bu seviye atlanabilir. Önümüzdeki beş yıl içinde, Türkiye belki Almanya gibi olmayacak ama uluslararası düzeyde daha iyi durumda olacak ve bu seviyede kalma gücüne sahip olacak."

Kısa vadede Cuma günkü maçın favorisi net bir şekilde Almanya olsa da bu durum Türkiye'yi büyük düşünmekten alıkoymuyor.

"Güçlü takımların da kötü günü olabilir ve daha zayıf ekip biraz daha şanslı olup kazanabilir" diyen Kuru, ekliyor:

"Top yuvarlak. Asla neler olabileceğini bilemezsiniz."

Alima Hotakie

(c)

İki ülke arasında : Deplasmandayken de evlerindeler

Togo Cumhuriyeti, Almanya, Türkiye, Futbol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Güncel 'İki ülke arasında': Deplasmandayken de evlerindeler - Son Dakika


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