Son Dakika Haberleri: İki Ülke Arasındaki Din Hizmetler Konuşuldu

İki Ülke Arasındaki Din Hizmetler Konuşuldu

2 saat önce

Komşu ülke Bulgaristan'ın Aytos Bölge Müftüsü Selahattin Muharrem, Kırklareli Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ı ziyaret etti.

İki Ülke Arasındaki Din Hizmetler Konuşuldu, System.String[]
Komşu ülke Bulgaristan'ın Aytos Bölge Müftüsü Selahattin Muharrem, Kırklareli Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ı ziyaret etti. Muharrem, Bulgaristan'da çıkan son kanuni düzenlemeyle birlikte dini idareye bazı haklar ve imkanlar verildiğini söyledi.

Bulgaristan'da bulunan Aytos Bölge Müftüsü Selahattin Muharrem, Kırklareli İl Müftülüğünü ziyaret etti. Ziyarette iki ülke arasında karşılıklı din hizmetleri ve kardeş şehir faaliyetleri değerlendirildi.

Selahattin Muharrem, Bulgaristan'da çıkan son kanuni düzenlemeyle birlikte dini idareye bazı haklar ve imkanlar verildiğini belirtti.

Aytos Bölge Müftülüğü

Aytos Bölge Müftülüğü Bulgaristan'ın güneydoğusunda yer alır ve Burgas ilini dahil etmektedir. Dobriç, Şumen ve Haskovo Bölge Müftülükleri ile sınırı bulunmaktadır. Müftülüğe bağlı cami ve mescit sayısı 99, Müslüman Encümen sayısı ise 82'dir. Bölgede yaşayan Müslümanların nüfusu 40 bin 55 civarındadır. Müftülük bünyesinde 72 görevli imam hizmet vermektedir.

Bölge Müftülüğü'nün merkezi Aytos şehridir. Ayrıca Aytos Bölge Müftülüğü dahil Bulgaristan Cumhuriyeti Müslümanlar Diyaneti Başmüftülüğüne bağlı toplamda 20 bölge müftülüğü bulunuyor. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:16 Kaynak: İHA

Hüseyin Demirtaş, Kırklareli, Bulgaristan, 3. Sayfa
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