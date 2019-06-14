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İki ülke bir yarış

3 saat önce

Antalya'nın Kaş ilçesinde Uluslararası Kaş Likya Kültür ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenecek 'Meis Kaş Açık Deniz Yüzme Yarışı-Meis Kaş Open Water Swim Event' 16 Haziran'da yapılacak.

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Antalya'nın Kaş ilçesinde Uluslararası Kaş Likya Kültür ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenecek 'Meis Kaş Açık Deniz Yüzme Yarışı-Meis Kaş Open Water Swim Event' 16 Haziran'da yapılacak.

Bu yıl Kaş Belediyesi ve Rossist Event & Organization işbirliğinde 15'incisi düzenlenecek Meis Kaş Yüzme Yarışı'na 10 ülkeden toplamda 180 sporcu katılacak.

Dünyanın en gözde tatil beldelerinden biri Kaş ile Yunanistan'ın Türkiye'ye en yakın kara parçası Meis Adası arasında gerçekleşecek 7,1 kilometre uzunluğundaki bu zorlu ve keyifli açık su yüzme yarışında sporcular dostluğa kulaç atacak.

Ülkemizin dünyaya tanıtılması açısından da önemli bir yere sahip olan organizasyon, ulusal ve yerel basın tarafından yerinde takip edilecek.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 22 senedir Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali'nin gerçekleştirildiğini hatırlatarak, 15 senedir de Meis Kaş Yüzme Yarışı yapıldığını, dostluğa kulaç atıldığını söyledi.

Geleneksel olan bu yarışa katılımların daha da artarak devam etmesi temennisinde bulunan Başkan Ulutaş, "Bu yarışın ülkeler tarafından daha da benimsenmesine, gelenekselliğinin daha da artarak devam etmesine, Kaşımızın tanıtımına ve cazip olmasına, herkes tarafından gelinip görülmesine, Kaş'ın daha da iyi bir noktaya taşınmasına vesile olmaya çalışacağız. Bu tür organizasyonların birlik, beraberlik ve kaynaşmaya, şehrimizin tanıtımına, uluslararası olması vesilesiyle dünya barışına da hizmet etmesini diliyoruz." dedi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 06:18 Kaynak: İHA
Sanat festivali, Likya, Antalya, Spor
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