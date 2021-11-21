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İki ülkenin uzay aracı karşı karşıya geldi - Son Dakika

İki ülkenin uzay aracı karşı karşıya geldi

21.11.2021 16:59
İki ülkenin uzay aracı karşı karşıya geldi

Ülkelerin uzay araştırmacıları için gönderdiği uzay araçları, araştırmalarını devam ediyor. Fakat geçtiğimiz günlerde büyük bir facia son anda önlendi. Hindistan'ın uzay aracı, NASA'nınkine çarpmamak için manevra yaptı ve bu sayede kazanın önüne geçildi.

İnsanlığın uzayla ilgili araştırmaları hiç olmadığı kadar hızlandı. Ülkeler, uzay çağından geri kalmamak adına araçlarını art arda kara boşluğa gönderiyor. Ancak geçtiğimiz haftalarda uzayda nefes kesen anlar yaşandığı ortaya çıktı.Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu (Indian Space Research Organisation - ISRO), Ay'daki uzay aracının NASA'nınkiyle çarpışmaması için geçen ay manevra yaptığını duyurdu.

YAKLAŞACAĞINI HABER VERDİ

Indepedent Türkçe'de yer alan habere göre ISRO, 15 Kasım'da yaptığı açıklamada verilerin Chandrayaan-2'yla NASA'nın uzay aracı Lunar Reconnaissance Orbiter'ın 20 Ekim'de Ay'ın kuzey kutbunda birbirine 3 kilometre kadar yaklaşacağını gösterdiğini bildirdi. ISRO ve NASA muhtemel bir çarpışmadan kaçınmak için Chandrayaan-2'nun manevra yapması gerektiği konusunda anlaştı.

GÜVENLİĞİN BİR PARÇASI

Konuyla ilgili açıklamada bulunan NASA Sözcüsü Nancy Jones "NASA ve ISRO, Chandrayaan-2'nun 18 Ekim'deki çarpışmadan kaçınma manevrasında birbiriyle çalıştı. Uzay ajansları arasındaki bu koordinasyon, uyduların Ay'ın çevresinde güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamanın bir parçası" dedi.

ISRO da açıklamasında "Bu olay, Ay ve Mars görevlerinde uzay araçlarının birbirine yakınlaşmalarının sürekli olarak takip edilmesinin gerekliliğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

İki ülkenin uzay aracı karşı karşıya geldi

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Son Dakika Teknoloji İki ülkenin uzay aracı karşı karşıya geldi - Son Dakika


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