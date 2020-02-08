İki uluslararası gözetim şirketine men cezası - Son Dakika
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İki uluslararası gözetim şirketine men cezası

12 dakika önce

Ticaret Bakanlığı, iki uluslararası gözetim şirketine ürün güvenliği ve denetimi hükümlerine aykırı davrandıkları gerekçesiyle birer ay faaliyetten men cezası verdi.

İki uluslararası gözetim şirketine men cezası, System.String[]

Ticaret Bakanlığı, iki uluslararası gözetim şirketine ürün güvenliği ve denetimi hükümlerine aykırı davrandıkları gerekçesiyle birer ay faaliyetten men cezası verdi.

Bakanlığın, "Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men'i Hakkında Tebliğ"leri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Grup Uluslararası Gözetim Sörvey Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. ve Artımet Uluslararası Gözetim Hizmetleri ve Ticaret Ltd. Şti., Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ hükümlerine aykırı davrandıkları gerekçesiyle birer ay faaliyette bulunamayacaklar.

Tebliğler, 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 08:26 Kaynak: AA
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