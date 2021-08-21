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İki uluslararası patenti var! Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni rektörü Mehmet Naci İnci, CV'si ile dikkat çekiyor - Son Dakika

İki uluslararası patenti var! Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni rektörü Mehmet Naci İnci, CV'si ile dikkat çekiyor

21.08.2021 11:36

Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Rektörlüğü görevinden istifa etmesinin ardından bu koltuğa vekaleten Prof. Dr. Mehmet Naci İnci'yi atanmıştı. İnci, Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni rektörü oldu. Fizik alanındaki çalışmaları olan ve yurt dışındaki eğitim hayatıyla dikkat çeken İnci'nin, üniversite-sanayi ilişkilerinin geliştirilmesine ilişkin katkıları kapsamında iki uluslararası patenti bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu'yu ataması üzerine okulda protesto başlamıştı. Tepkilerin odağında yer alan Bulu, geçtiğimiz ay rektörlük görevinden istifa etmişti. Prof. Dr. Mehmet Naci İnci ise Bulu'nun görevden alınmasıyla Rektör Vekili olarak atanmıştı.

REKTÖR OLARAK ATANDI

Gece yarısı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı. Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Mustafa Kurt atandı. Söz konusu atamalar Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı.

STANFORD'DA ÇALIŞMALAR YAPTI

1987 yılında Marmara Üniversitesi'nden fizik dalında lisans derecesini, 1992 yılında ise fiber optik sensörler alanında İngiltere'deki Heriot-Watt Üniversitesi'nden doktora derecesini alan Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, parlak eğitim hayatı ile ön plana çıkıyor.

Stanford Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde 1993-1994 yılları arasında optik haberleşme alanında doktora sonrası çalışmalar yapan İnci, 1994 senesinde Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü'nde yardımcı doçent, 1996'da ise doçent oldu.

KONUK AKADEMİSYEN OLARAK BİRÇOK ÜLKEYE GİTTİ

1998-1999 yıllarında fiber optik sensörlerin endüstriyel uygulamaları üzerine Japonya'da Gunma Üniversitesi'nde konuk araştırmacı olarak çalışmalarda bulunan İnci, 1999–2005 yılları arasında Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde öğretim üyeliği yaptı, üniversitenin temel ve araştırma laboratuvarları ile diğer lisans ve lisansüstü programlarının kurulmasında görev üstlendi.

2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü'ne profesör olan ve 2014–2018 döneminde bölüm başkanlığı yapan İnci, Almanya'daki Stuttgart Üniversitesi, Japonya'daki Gunma Üniversitesi, Norveç Teknik Üniversitesi ve İngiltere'deki Heriot-Watt Üniversitesinde konuk profesör olarak yer aldı.

İKİ ULUSLARARASI PATENTİ VAR

Fiber optik, nano partiküller ve uygulamalarının fiziği, optik sensörler, kuantum optiği, kuantum bilişimi, kuantum kriptografisi konuları üzerine çalışmalar yapan ve araştırmalar yürüten İnci'nin üniversite-sanayi ilişkilerinin geliştirilmesine ilişkin katkıları kapsamında ise iki uluslararası patenti var.

İki uluslararası patenti var! Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni rektörü Mehmet Naci İnci, CV'si ile dikkat çekiyor

Melih Bulu, Naci İnci, İstifa, Gazete, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İki uluslararası patenti var! Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni rektörü Mehmet Naci İnci, CV'si ile dikkat çekiyor - Son Dakika


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