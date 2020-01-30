İki üniversite mezunu kadın, pazar tezgahından vazgeçmedi - Son Dakika

BURDUR'da oturan, evli ve 2 çocuk annesi Gülizar Zeren (40), iki üniversite bitirmesine rağmen pazarcılıktan vazgeçmedi. Gençlik yıllarında ailesinin yetiştirdiği ürünleri pazarda satan Zeren, evlenmesinin ardından çocuklarının da büyümesiyle bu mesleğe devam etti. 6 yıldır kendi yetiştirdiği sebze ve bakliyatları satan Zeren, insanlara hizmet etmekten mutlu olduğunu belirterek, "Buradaki esnafla olan dostluğumu seviyorum. Müşterilerimle olan dostluklarımı seviyorum" dedi.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Senir beldesinde ilk ve ortaokulu tamamlayan Gülizar Zeren, lise eğitimi için Burdur'da oturan teyzesinin yanına geldi. Burdur Ticaret Lisesi'nden 1997 yılında mezun olan Zeren, o dönem Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'ne bağlı olan Burdur Meslek Yüksekokulu Bilgisayarlı Muhasebe Bölümü'nü kazandı. Sabah muhasebe bürosunda çalışan, akşam da okula giden Gülizar Zeren, 2 yıllık eğitimini tamamladıktan sonra dikey geçiş sınavıyla Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Bölümü'nü kazandı. Buradaki eğitimini tamamlayıp, 4 yıllık fakülte mezunu olan Gülizar Zeren, yine Anadolu Üniversitesi'nden 2 yıllık Sosyal Hizmetler Bölümü'nü bitirdi.

'TEZGAH AÇARAK MÜŞTERİLERİYLE BULUŞTURUYOR'

Daha sonra 2004 yılında evlenen Gülizar Zeren aynı yıl eşinin işi dolayısıyla Bolu 'ya yerleşti. Lise ve üniversite eğitimleri döneminde ailesinin Keçiborlu'da yetiştirdiği ürünleri Burdur'daki pazarlarda satan Gülizar Zeren, evliliğinin ardından çalışmayı bıraktı. Bir kız ve bir erkek çocuğu sahibi olan Gülizar Zeren, 10 yıl oturduktan sonra eşinin tayini nedeniyle ailesiyle yeniden Burdur'a yerleşti. Burada kısa süre yeminli mali müşavir bürosunda çalışan Gülizar Zeren, bu işi bırakarak, sebze ve bakliyat üretimi yapmaya karar verdi. 2014 yılında Burdur merkez Bağlar Mahallesi 'nde kiraladığı tarlada çeşitli sebze ve bakliyatlar yetiştiren Gülizar Zeren, şimdi ürünlerini Burdur'da her hafta pazartesi ve salı günleri kurulan pazarda tezgah açarak müşterileriyle buluşturuyor. Başka şehirlerden telefonla kendisine ulaşan müşterilerine de kargoyla ürün gönderen Gülizar Zeren, kendi yetiştirdiği ürünlerle ailesine katkı sağlıyor.

'MÜŞTERİLERİMLE OLAN DOSTLUKLARIMI SEVİYORUM'

Gülizar Zeren, insanlara hizmet etmekten mutlu olduğunu ve işini sevdiğini belirterek, "Bu ayazda belki herkes gelmek istemez ama ben buraya gelmeyi seviyorum. Buradaki esnafla olan dostluğumu seviyorum. Müşterilerimle olan dostluklarımı seviyorum. Pazara bir hafta gelmediğim zaman 'Acaba neden gelmedi, hasta mı?' diye beni merak etmeleri hoşuma gidiyor. İki çocuğum var. Oğlum Gölhisar Fen Lisesi'nde okuyor. Kızım Gazi Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi. Eşim kamu kurumunda müdür yardımcısı. Eşim de bana yardımcı oluyor. Hem maddi hem manevi olarak yanımda. İşimi severek yapıyorum. İleride kendi ürettiğim doğal ürünleri satacağım bir dükkan açmak istiyorum" dedi.

Başka şehirlerde oturan Burdurlu müşterileri olduğunu söyleyen Gülizar Zeren, "Bana telefon açarlar, ceviz, badem isterler. 'Şu kadar olsun' derler. Ben kargoyla ya da bir akrabasıyla gönderirim. Sattığım ürünlerden memnun olmalarının verdiği mutluluk hiçbir şeye değişilmez" diye konuştu.