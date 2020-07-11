İki üniversite mezunu psikolog evinde uyuşturucu imalatından yakalandı - Son Dakika

İki üniversite mezunu psikolog evinde uyuşturucu imalatından yakalandı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan, iki üniversite mezunu olduğu ve bir dönem psikologluk yaptığı belirlenen Erkan Günay (36), uyuşturucu imalatı ve ticareti suçundan tutuklandı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan, iki üniversite mezunu olduğu ve bir dönem psikologluk yaptığı belirlenen Erkan Günay (36), uyuşturucu imalatı ve ticareti suçundan tutuklandı. Günay'ın, uyuşturucu serası haline getirdiği evinin balkonunda kovalarda yetiştirdiği skunk bitkileri ele geçirildi.

Manavgat'ın Sarılar Mahallesi'nde, uyuşturucu imalatı ve satışı yapıldığı ihbarı üzerine Jandarma KOM ekipleri tarafından araştırma başlatıldı. Yapılan araştırma sonucunda Erkan Günay'ın evinde uyuşturucu yetiştirdiği belirlendi. Geçen çarşamba günü Jandarma KOM ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir apartmanın çatı katında yaşayan Erkan Günay'ın evine baskın düzenlendi. Yapılan aramada, şüphelinin evini uyuşturucu serası haline getirdiği görülürken, balkonunda ve odalarında çeşitli kaplara ekilmiş vaziyette 216 kök skunk bitkisi, 1245 gram kurutulmuş skunk, hassas terazi, öğütme makinesi, paketlemede kullanılan şeffaf poşet ve suç geliri olduğu değerlendirilen 1600 dolar ele geçirildi.Jandarma tarafından gözaltına alınan ve iki üniversite mezunu olan Erkan Günay'ın daha önceleri psikologluk yaptığı, aynı zamanda sosyoloji bölümünü de bitirdiği tespit edildi. Şüphelinin karakol nezarethanesinde kendine zarar vermeye çalışarak başını duvara vurduğu ve bu anların da kameralar tarafından kaydedildiği öğrenildi. Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülen şüpheli Erkan Günay başında herhangi bir hasar olup olmadığını tespiti için bir gün serviste tedavi altında tutuldu. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheli Erkan Günay, adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Erkan Günay, 'uyuşturucu madde imalatı ve ticareti' suçundan tutuklandı.

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Manavgat, Jandarma, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 11:48 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa İki üniversite mezunu psikolog evinde uyuşturucu imalatından yakalandı - Son Dakika
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