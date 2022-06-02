İKİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNE ÇARPARAK ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TUTUKLANDI - Son Dakika
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İKİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNE ÇARPARAK ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

02.06.2022 00:09

UŞAK'ta yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı üniversite öğrencileri Sude Ürer (23) ile Mısra Buse Uğurlu (25) yaşamını yitirdiği kazada alkollü sürücü Hüseyin Kaya (28), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

UŞAK'ta yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı üniversite öğrencileri Sude Ürer (23) ile Mısra Buse Uğurlu (25) yaşamını yitirdiği kazada alkollü sürücü Hüseyin Kaya (28), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaza, 2 gün önce saat 21.00 sıralarında Uşak- İzmir Karayolu üzerinde bulunan Uşak Üniversitesi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Uşak Üniversitesi Gazetecilik 3'üncü sınıf öğrencisi Sude Ürer ile Sanat Tarihi 3'üncü sınıf öğrencisi Mısra Buse Uğurlu, üniversite karşısında bulunan akaryakıt istasyonunun marketinden alışveriş yaptı. Marketten çıktıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Ürer ve Uğurlu'ya, H.K. (28) yönetimindeki 64 AH 424 plakalı otomobil çarptı. İki genç kız metrelerce sürüklenirken, kazadan sonra H.K.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak akaryakıt istasyonunda park halinde bulunan TIR'lara çarparak durabildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde üniversite öğrencileri Ürer ile Uğurlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan sürücü H.K. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan muayenede 1.44 promil alkollü olduğu belirlenen H.K, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Kaya tutuklandı.

İKİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNE ÇARPARAK ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
İKİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNE ÇARPARAK ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
İKİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNE ÇARPARAK ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
İKİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNE ÇARPARAK ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
İKİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNE ÇARPARAK ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
İKİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNE ÇARPARAK ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
İKİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNE ÇARPARAK ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

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İki üniversite öğrencisine çarparak ölümüne neden olan alkollü sürücü tutuklandı İki üniversite öğrencisine çarparak ölümüne neden olan alkollü sürücü tutuklandı Çarptığı 2 öğrencinin ölümüne sebep olan alkollü sürücü tutuklandı Çarptığı 2 öğrencinin ölümüne sebep olan alkollü sürücü tutuklandı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İKİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNE ÇARPARAK ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TUTUKLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İKİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNE ÇARPARAK ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TUTUKLANDI - Son Dakika
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