Son Dakika Haberleri: İki üniversite tekstil ve mühendislik alanında birlikte çalışacak
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İki üniversite tekstil ve mühendislik alanında birlikte çalışacak

2 saat önce

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Pakistan Ulusal Tekstil Üniversitesi ile akademisyen değişim programı olan Mevlana protokolü imzaladı.

İki üniversite tekstil ve mühendislik alanında birlikte çalışacak, System.String[]

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Pakistan Ulusal Tekstil Üniversitesi ile akademisyen değişim programı olan Mevlana protokolü imzaladı. Protokole göre iki üniversitenin akademisyenleri, tekstil ve mühendislik alanında yürütülecek bilimsel çalışmalarda işbirliği yapacak.

Uludağ Üniversitesi, Pakistan, Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:40 
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