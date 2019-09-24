İki üniversite tekstil ve mühendislik alanında birlikte çalışacak
2 saat önce
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Pakistan Ulusal Tekstil Üniversitesi ile akademisyen değişim programı olan Mevlana protokolü imzaladı.
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Pakistan Ulusal Tekstil Üniversitesi ile akademisyen değişim programı olan Mevlana protokolü imzaladı. Protokole göre iki üniversitenin akademisyenleri, tekstil ve mühendislik alanında yürütülecek bilimsel çalışmalarda işbirliği yapacak.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:40
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