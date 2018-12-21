Son Dakika Haberleri: İki Ustadan "Martıların Gözünden İstanbul" Fotoğraf Sergisi

İki Ustadan "Martıların Gözünden İstanbul" Fotoğraf Sergisi

3 saat önce

Hava ve yer fotoğraflarının iki ustasının, İstanbul'u şimdiye dek görülmemiş açılardan gözler önüne seren "Martıların Gözünden İstanbul" fotoğraf sergisi açıldı.

İki Ustadan
Hava ve yer fotoğraflarının iki ustasının, İstanbul'u şimdiye dek görülmemiş açılardan gözler önüne seren "Martıların Gözünden İstanbul" fotoğraf sergisi açıldı.

Kadim uygarlıkların kesiştiği İstanbul'u var eden, dünyanın en etkileyici coğrafyalarından birini, şimdiye dek görülmemiş açılardan gözler önüne seren "Martıların Gözünden İstanbul" fotoğraf sergisi, İstanbullular ve İstanbul sevdalılarıyla buluştu.

İstanbul'da yapılan birkaç saatlik bir tekne gezisi bile her sınıftan, her kültürden yerli-yabancı herkesi derinden etkileyen bir görsel şölen olarak bilinirken, Orhan Durgut ve Ercüment Çilingiroğlu, fotoğraflarıyla bu kez aynı gözlere hem gökyüzünden, hem de şehrin içinden karelerle sesleniyor.

Hava fotoğrafçılığının en yetkin imzalarından olan Orhan Durgut'un her biri birer görsel şölen niteliğindeki kareler, Ercüment Çilingiroğlu'nun şehrin farklı noktalarından kadrajına yansıyan çekimler, "Martıların Gözünden İstanbul" fotoğraf sergisi şimdi sanatseverler ile buluşuyor.

Perge Denizcilik ve Gemi Acenteliği şirketinin sponsorluğunda, 42 Maslak –ShoppingMall, Art!SPACE Gallery #5'de 19 Aralık Çarşamba günü açılan sergi, 18 Ocak tarihine kadar gezilebilecek. (Fotoğraflı) - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:14 Kaynak: DHA

İstanbul, Kültür Sanat
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