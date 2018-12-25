İki Uyuşturucu Taciri Gözaltına Alındı
2 saat önce
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda iki uyuşturucu taciri 210 gram metamfetamin maddesi ile birlikte yakalanarak gözaltın alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekiplerinin yaptığı operasyonda iki uyuşturucu taciri 210 gram metamfetamin maddesi ile birlikte yakalanarak gözaltın alındı.
Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde yapılan operasyonda, doğu illerinden temin ettikleri maddeleri Kayseri
'ye getirdikleri belirlenen A.K(34) ve O.K(26) isimli şahıslar yakalandı. Şahısların üst ve araçlarında yapılan aramalarda 210 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Yetkililer, gözaltına alınan A.K(34) ve O.K(26) hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:54 Kaynak: İHA
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