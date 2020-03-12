İki uzman onbaşının ilk görev yerlerine giderken hayatlarını kaybettikleri öğrenildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İki uzman onbaşının ilk görev yerlerine giderken hayatlarını kaybettikleri öğrenildi - Son Dakika

İki uzman onbaşının ilk görev yerlerine giderken hayatlarını kaybettikleri öğrenildi

6 saat önce

Konya'da atandıkları ilk görev yerleri olan Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığına giderken geçirdikleri kaza sonrası hayatını kaybeden iki uzman onbaşının cenazesi, memleketlerine gönderildi.

İki uzman onbaşının ilk görev yerlerine giderken hayatlarını kaybettikleri öğrenildi, System.String[]

Konya'da atandıkları ilk görev yerleri olan Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığına giderken geçirdikleri kaza sonrası hayatını kaybeden iki uzman onbaşının cenazesi, memleketlerine gönderildi.

Konya-Beyşehir yolu Akyokuş Mevkisi'nde dün akşam meydana gelen kazada hayatını kaybeden Jandarma Uzman Onbaşı Ali Genç ile Uzman Onbaşı Mücahit Öktem için İl Jandarma Komutanlığında askeri tören düzenlendi.

İki askerin Türk bayrağına sarılı tabutları, cenaze aracından alınarak meslektaşlarının omuzunda İl Jandarma Komutanlığı bahçesine getirildi.

Buradaki saygı duruşunda bulunulmasının ardından İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, dua etti.

Törende gözyaşı döken askerlerin yakınlarını, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ile askeri yetkililer teselli etti.

Düzenlenen askeri törenin ardından uzman onbaşı Genç'in naaşı memleketi Ordu'ya, uzman onbaşı Öktem'in naaşı ise Hatay'a gönderildi.

Hayatını kaybeden iki uzman onbaşının, atandıkları ilk görev yerleri olan Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığına giderken kaza geçirdikleri öğrenildi.

Öte yandan hayatını kaybeden diğer aracın sürücüsü Reyhan Uçar'ın da Konya'da defnedileceği belirtildi.

Olay

Ali Genç (21) yönetimindeki 46 VM 298 plakalı otomobil, dün Konya-Beyşehir yolu Akyokuş mevkisinde Reyhan Uçar (50) idaresindeki 42 AFJ 888 plakalı otomobille çarpışmış, sürücü Genç, araçtaki Mücahit Öktem (26) ile diğer aracın sürücüsü Uçar yaşamını yitirmişti.

Hayatını kaybeden Genç ile Öktem'in uzman onbaşı olduğu belirtilmişti.

Jandarma, Beyşehir, Konya, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 03:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Konya'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si uzman çavuş, 3 kişi hayatını kaybetti
Anne, kızının çaldığı 2 bin lira değerindeki yüzüğü kuyumcuya geri verdi İYİ Partili vekil: Göçmenlerin koronavirüsü getirmediğinin garantisi var mı? Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" geliştirildi

Son Dakika Haberleri
21:42 Gazze'de koronavirüsle mücadele kapsamında dezenfekte çalışmaları hız kazandı
21:40 MEB ile TFF arasında TFF Hakem Meslek Lisesi protokolü imzalanıyor
21:40 Başakşehir-Kopenhag maçında korona önlemleri!
21:40 Bakan Selçuk: "Çocuklarımızın eğitimlerinin aksamaması için bütün tedbirleri almış durumdayız"
21:40 Süper Loto çekildi (2)

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 21:46:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İki uzman onbaşının ilk görev yerlerine giderken hayatlarını kaybettikleri öğrenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]